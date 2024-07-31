Заставит бизнес уходить в тень. Чем опасна правительственная инициатива повышения налогов

Власти планируют значительное повышение налогов уже в этом году. По данным правительства, бюджету не хватает 500 миллиардов гривен для того, чтобы финансировать оборонный сектор. В связи с этим в Верховную Раду был подан законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора. Он предусматривает, в частности, повышение ставки военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Документ жестко критикуют представители экспертной среды, представители бизнеса, а также сами депутаты, пишет УНН.

Что говорят в Раде

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который ранее уже неоднократно лоббировал идеи повышения налогов и затягивания поясов для бизнеса и украинцев, поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

"Да, это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макро-финансовой стабильности. Впрочем, другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года", - написал Гетманцев.

Однако коллеги Гетманцева по налоговому комитету не разделяют его взгляды. В частности, первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк раскритиковал инициативу по повышению налогов, отметив, что ему не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.

"Окей, моя позиция по инициативе правительства по поднятию налогов. Это просто какой-то стыд. Мало того, что некоторые пункты непонятно откуда взяли - какие-то не связанные ни логикой, ни необходимостью рандомные идеи. Потом пиарно назвали весь этот микс фанты и борща одним словом "военный сбор" и без каких-либо объяснений внесли в Раду под крики "нам срочно нужны деньги", - подчеркнул Железняк.

Коллега Железняка - член налогового комитета Рады Нина Южанина отметила, что эффект от повышения налогов будет временным и может привести к еще большей релокации бизнеса за границу.

"Конечно, мы только начинаем обсуждать... но впереди будет жесткий диалог и именно потому, что "выкатили" этот проект закона, не обсудив даже с членами (налогового - ред.) комитета, не услышав предложения. Выдавать такой сырой проект, который просто всколыхнет всю страну, для того, чтобы предприниматели сейчас принимали решения и дальше продолжали перемещаться уже не на Запад, а на восточную Европу. Извините, это непродуманный поступок и непродуманная политика. Думаю, что больше будет негатива, чем позитива. Возможно, в какой-то краткосрочной перспективе, какие-то дополнительные поступления будут, но они поглотятся потом в теневой экономике, в том, что бизнес будет сокращаться", - отметила Южанина.

Жесткая критика документа даже вызвала реакцию спикера парламента Руслана Стефанчука, который в одном из интервью намекнул на то, что предложения правительства по повышению налогов и философии "во многих местах взять по чуть-чуть" могут заменить увеличением НДС. Вместе с тем, глава ВРУ отметил, что все будет зависеть от дискуссии в профильном комитете, которым руководит Гетманцев.

Что думают экономические эксперты о повышении налогообложения

Эксперты указывают на то, что значительное повышение налогов будет иметь краткосрочный эффект и в конечном счете негативно повлияет на обороноспособность Украины.

"Об этих цифрах официально не говорят, потому что эти цифры никто не считает, мы сделали только моделирование. Так вот бизнес и средний, и большой, и малый донатит около 200 млрд грн в год. Если забрать эти деньги у бизнеса через увеличение налогов, то эффективность использования этих денег существенно уменьшится, потому что сейчас 200 млрд грн доходят непосредственно в войска в виде закупленной амуниции или оружия. А как они дойдут через государственную бюрократическую машину, эффективность государственных закупок и коррупционные схемы? Какое количество этих денег дойдет в конце концов до армии? Поэтому стоит ли таким образом уничтожать бизнес, уничтожая нашу обороноспособность?" - отметил на пресс-конференции доктор экономических наук, CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Экономисты отмечают, что такое решение, если его поддержит парламент, будет побуждать бизнес уходить "в тень".

В Торгово-промышленной палате призвали власти сконцентрироваться на привлечении международной помощи вместо увеличения налогового давления на бизнес, который и так страдает из-за российской агрессии.

"Украинский бизнес, особенно малый и крафтовой - это сверхважные именно сейчас рабочие места и самозанятость, гарантирующие социальную стабильность. Именно МСП оказываются под угрозой поглощения серой экономикой в условиях роста налогов. Дополнительное фискальное давление не даст выйти из тени тем, кто стремится развиваться в Украине. Более рациональным решением был бы поиск резервов за счет повышения эффективности работы контролирующих органов (показатели результативности), разрушение действующих схем уклонения от налогообложения (контрабанда, контрафакт, нелегальная торговля, неофициальная заработная плата и т.д.), автоматизация бизнес процессов и временного повышения ставок уже существующих налогов", - говорится в сообщении ТПП.

В организации отметили, что правительство должно работать над сокращением второстепенных расходов, а также проведением институциональных реформ. В частности, над перезагрузкой таможенной и налоговой служб, установлением эффективных КРІ для БЭБ, ГНС, ГТС, обеспечением ежегодной оценки потерь от различных налогов по методологии tax gap.

Также необходимо, по мнению ТПП, улучшить администрирование налога на недвижимое имущество и использовать весь его потенциал и максимально автоматизировать процессы налогового администрирования.

Глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что когда есть кризис на предприятии или где-либо, то, в первую очередь, рассматривается возможность экономии средств. "А когда мы слышим, что не хватает денег на армию и надо поднять налоги, но смотрим бюджет на этот год и там увеличены расходы на все министерства и государственные программы, когда мы слышим, что несмотря на то, что растет заработная плата налоговиков на фоне нагрузки не на бизнес - нагрузка на рядового украинца, потому что за любую нагрузку платит конечный потребитель в части подорожания товаров и услуг - то это не укладывается в здоровую логику", - отметил Доротич.

По его мнению, власть, в первую очередь, должна экономить на государственном аппарате, который нужно уменьшить минимум на треть, а то и в два-три раза.

"Поэтому однозначно повышение налогов неуместно, должна быть экономия бюджета. И если четко пересмотреть расходы на государственный аппарат, уменьшить его, то налоги повышать не придется", - убежден Доротич.

Бизнес против повышения налогов

Раскритиковали правительственную инициативу и представители бизнеса в Украине - как крупного, так и среднего с малым. В частности совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк отметил, что в бедных странах никогда не существовало экономической свободы, всегда были только высокие налоги, строгие регулирования и слишком большой государственный аппарат. По его словам, такой подход лишает предпринимателей шансов создать благосостояние, накопить капитал, развить технологии, увеличить производительность труда.

"И когда чиновники в очередной раз поднимают налоги в бедной стране, они фиксируют бедность и сдерживают рост экономики и благосостояния населения. Это является корневой проблемой, ведь экономика, а не налоги, является источником финансирования обороны. Сколько замученную корову не дои, или хилого гуся не ощипывай, больше молока и перьев никак не получишь. Поднятием налогов можно лишь окончательно отправить корову с гусем на тот свет, то есть дожать экономику до коллапса", - написал Поперешнюк на своей странице в Facebook, вспомнив известное высказывание главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, что „налогообложение - это искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал".

В контексте повышения налогов сооснователь monobank Олег Гороховский вспомнил фразу из "Крестного отца":

"Сейчас слушай... Тот, кто придет к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель".

Крестный отец, 1969 год

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"Сейчас слушай...Тот, кто придет к тебе с предложением повысить налоги в воюющей стране - тот и предатель"

Я, 2024", - написал Гороховский на своей странице в Facebook.

Член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при Президенте Украины, основатель Ajax Systems Александр Конотопский считает, что сейчас налоги в Украине поднимать нельзя. "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы. Принимая во внимание широкую культуру уклонения от уплаты налогов в стране, повышение налогов приведет лишь к тенизации экономики. Налоги в Украине надо снижать. И учить всех их платить", - написал он.

Конотопский подчеркнул, что увеличение налоговой нагрузки приведет к увеличению тенизации экономики. Кроме того, по его мнению, некоторые нормы правительственного проекта закона противоречат Конституции. "Я уже не говорю, что Дія Сіті 25 лет налоги зафиксированы в конституции. И по сути предложенный закон это нарушает и в Украине будет два конфликтующих закона о налогах", - отметил он.

В Союзе украинских предпринимателей (СУП) также считают, что увеличение налоговой нагрузки не поможет приблизить победу Украины в войне против рф.

"Война не остановила бизнес. Бизнес остановили повышенные налоги... coming soon! Исторически страны, которые были втянуты в войну занимались тем же - повышали налоги. Приведет ли повышение налогов к победе? Однозначно - нет!!! Спросите об этом Италию, Японию и Германию, которые проиграли Вторую Мировую войну. Мы имеем сейчас огромную поддержку от стран, которые ждут от нас преодоления коррупции, а не повышения налогов, которые ждут от нас демократии и устойчивости", - отметил заместитель председателя Комитета по информационно-коммуникационным технологиям СУП Сергей Грач.

Представители малого бизнеса уже сейчас начинают говорить о том, что вынуждены будут прекратить свою деятельность. В первую очередь речь идет о малом ювелирном бизнесе, который хотят заставить платить самый высокий военный сбор - 30%. Например, владелица ювелирного бренда DARI jewelry Дари Черникова в эксклюзивном комментарии УНН рассказала, что правительственная инициатива убьет малый ювелирный бизнес.

Черникова отметила, что кроме военного сбора ювелиры еще платят налог на доходы, единый социальный взнос. То есть после увеличения процентной ставки по военному сбору этот бизнес вынужден будет платить более трети оборотных средств. "Ювелирный бизнес - он широкий, в том плане, что есть крупные игроки... Некоторые приводят аргумент, что это налог на роскошь. Да, есть серьги, которые стоят 150 тыс. долл. и я согласна, что это роскошь. Но у меня, например, ценовая вилка большая, у меня есть серебряные каффы, которые, например, стоят 900 грн, и это не роскошь", - отметила Черникова.

Аналогичного мнения и украинский ювелир Юлия Волл.

"30% военный сбор с продаж убьет малых ювелирных творцов (законопроект от Кабмина Nº11416). Просто убьет аутентичных маленьких ювелиров, которые делают что-то свое, как видят, и платят налоги. Это значит - убьет самых трудолюбивых талантливых и честных. Я не думаю, что это ошибка и власть что-то не то считала, типа маржинальность брендов типа Картье или перекупщиков китайщины. Нет, это целенаправленная акция против ювелирной культуры, против именно маленьких творцов", - отметила она.

Вице-президент международной бизнес ассоциации ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко убежден, что повышение налогов, которые предлагает украинское правительство приведет к провалу целых секторов экономики и стремительному повышению инфляции.

"Деньги для армии надо, но правительство, вместо закрывать бездонные дыры уклонения от налогообложения в сером и черном бизнесе, продолжает "щипать гусей" в белом секторе бизнеса, который исправно платит налоги. Если не будет диалога между правительством и бизнес ассоциациями, предлагаемые решения приведут к провалу целых секторов экономики и скачку инфляции", - отметил он в эфире телеканала Эспрессо.

Напомним

Ранее инициативу повышения налогов раскритиковали мобильные операторы, которые работают в Украине. Они предупредили, что принятие парламентом предложенных изменений в Налоговый кодекс будет означать шаг назад в доступности мобильной связи, которая критически необходима в условиях войны.