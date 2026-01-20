$43.180.08
19 січня, 18:36 • 14451 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 30207 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 26536 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 28356 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 25978 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 28779 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17655 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 42082 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 39778 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18925 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Найбільший виробник цементу в росії зупиняє заводи: у ЦПД назвали причини

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Холдинг "Цемрос" заморозив два заводи в бєлгородській та ульяновській областях, ще одне підприємство перейшло на чотириденний робочий тиждень. Офіційна причина – падіння попиту через спад житлового будівництва та конкуренція з дешевшим цементом.

Найбільший виробник цементу в росії зупиняє заводи: у ЦПД назвали причини

Холдинг "Цемрос", який контролює 33% російського ринку цементу, заморозив два заводи - в бєлгородській та ульяновській областях. Ще одне підприємство в липецькій області перейшло на обмежений режим – компанія перевела працівників на чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що офіційна причина - падіння попиту через спад житлового будівництва та конкуренція з дешевшим цементом з білорусі й Ірану.

Реальні причини глибші. Високі кредитні ставки загнали будівельну галузь у кризу - забудовники не можуть залучати фінансування, а населення не спроможне брати іпотеку. Санкції обмежили доступ до обладнання та технологій

- вказують у ЦПД.

Там додають, що саме путінська агресія спричинила санкції, зростання кредитних ставок, обвал іпотеки, падіння будівництва й перетік ресурсів із цивільної економіки у ВПК. При цьому, попри заяви кремля про "стійкість", ці процеси системно підточують російську економіку зсередини.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13.01.26, 04:51 • 14112 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України