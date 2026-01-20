Найбільший виробник цементу в росії зупиняє заводи: у ЦПД назвали причини

Холдинг "Цемрос", який контролює 33% російського ринку цементу, заморозив два заводи - в бєлгородській та ульяновській областях. Ще одне підприємство в липецькій області перейшло на обмежений режим – компанія перевела працівників на чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що офіційна причина - падіння попиту через спад житлового будівництва та конкуренція з дешевшим цементом з білорусі й Ірану.

Реальні причини глибші. Високі кредитні ставки загнали будівельну галузь у кризу - забудовники не можуть залучати фінансування, а населення не спроможне брати іпотеку. Санкції обмежили доступ до обладнання та технологій - вказують у ЦПД.

Там додають, що саме путінська агресія спричинила санкції, зростання кредитних ставок, обвал іпотеки, падіння будівництва й перетік ресурсів із цивільної економіки у ВПК. При цьому, попри заяви кремля про "стійкість", ці процеси системно підточують російську економіку зсередини.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

