19 января, 18:36 • 14641 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 30567 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 26773 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 28575 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 26117 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 28976 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 17701 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 42231 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 39908 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18929 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Крупнейший производитель цемента в россии останавливает заводы: в ЦПД назвали причины

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Холдинг "Цемрос" заморозил два завода в белгородской и ульяновской областях, еще одно предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю. Официальная причина – падение спроса из-за спада жилищного строительства и конкуренция с более дешевым цементом.

Крупнейший производитель цемента в россии останавливает заводы: в ЦПД назвали причины

Холдинг "Цемрос", контролирующий 33% российского рынка цемента, заморозил два завода - в белгородской и ульяновской областях. Еще одно предприятие в липецкой области перешло на ограниченный режим – компания перевела работников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что официальная причина - падение спроса из-за спада жилищного строительства и конкуренция с более дешевым цементом из беларуси и Ирана.

Реальные причины глубже. Высокие кредитные ставки загнали строительную отрасль в кризис - застройщики не могут привлекать финансирование, а население не способно брать ипотеку. Санкции ограничили доступ к оборудованию и технологиям

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что именно путинская агрессия повлекла за собой санкции, рост кредитных ставок, обвал ипотеки, падение строительства и переток ресурсов из гражданской экономики в ВПК. При этом, несмотря на заявления кремля об "устойчивости", эти процессы системно подтачивают российскую экономику изнутри.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокий тупик, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13.01.26, 04:51 • 14117 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины