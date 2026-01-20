Холдинг "Цемрос", контролирующий 33% российского рынка цемента, заморозил два завода - в белгородской и ульяновской областях. Еще одно предприятие в липецкой области перешло на ограниченный режим – компания перевела работников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что официальная причина - падение спроса из-за спада жилищного строительства и конкуренция с более дешевым цементом из беларуси и Ирана.

Реальные причины глубже. Высокие кредитные ставки загнали строительную отрасль в кризис - застройщики не могут привлекать финансирование, а население не способно брать ипотеку. Санкции ограничили доступ к оборудованию и технологиям - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что именно путинская агрессия повлекла за собой санкции, рост кредитных ставок, обвал ипотеки, падение строительства и переток ресурсов из гражданской экономики в ВПК. При этом, несмотря на заявления кремля об "устойчивости", эти процессы системно подтачивают российскую экономику изнутри.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокий тупик, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

