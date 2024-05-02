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Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується біля Румунії та Молдови - Демченко

Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується біля Румунії та Молдови - Демченко

Київ • УНН

 • 44282 перегляди

Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з румунією та Молдовою, при цьому з початку воєнного стану понад 30 порушників загинули під час спроб незаконного перетину кордону.

Спроби незаконного перетину кордону вони продовжують фіксуватися фактично щоденно. Більшість спроб фіксується по зеленій ділянці кордону біля кордону з Румунією та Молдовою. Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжують фіксуватися і зараз. Фактично щоденно наші прикордонні наряди викривають порушників, які намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон як на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску. Також спроби незаконного перетину кордону припиняються щоденно і в пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетнути кордон

- сказав Демченко.

Він додав, що в пунктах пропуску порушники намагаються використовувати підроблені документи, намагаються підкупити прикордонників, а хтось може ховатися у автомобілях.

"Більшість спроб фіксується по зеленій ділянці кордону. Незмінними напрямками, де найбільше випадків припиняється, або намагається їх чинити - це кордон з Румунією та Молдовою. Менше по іншим ділянкам, зокрема і по Угорщині, Словаччині, по Польщі", - додав Демченко.

Речник зазначив, що, на жаль, порушники досить часто нехтують своїм життям та здоров’ям, обираючи важкодоступні місцевості, або ті ділянки кордону, які проходять по гірським річкам.

"Також їхніми життями нехтують і організатори незаконних мандрівок, бо порушники не є самостійними учасниками цього процесу. Мало затриманих нами порушників зазначали, що вони самі для себе прокладали маршрут. Вони зазначають, що вони користувалися послугами таких злочинних організованих груп, які їм обіцяли сприяння в незаконному перетині кордону", - додав речник.

За його словами, організатори досить часто направляють порушників перетинати кордон через складну місцевість.

Окрім того, прикордонники зафіксували понад 30 смертей порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо

Понад 30 порушників кордону загинули за весь час воєнного стану, більшість з них - внаслідок перетину гірської річки. Проте, також зафіксовані випадки смертей у важкодоступних гірських районах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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