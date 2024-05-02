Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко
Киев • УНН
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, при этом с начала военного положения более 30 нарушителей погибли во время попыток незаконного пересечения границы.
Попытки незаконного пересечения границы они продолжают фиксироваться фактически ежедневно. Большинство попыток фиксируется по зеленому участку границы у границы с Румынией и Молдовой. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
К сожалению, попытки незаконного пересечения границы они продолжают фиксироваться и сейчас. Фактически ежедневно наши пограничные наряды разоблачают нарушителей, которые пытаются незаконным образом пересечь границу как на зеленом участке границы, то есть за пределами пунктов пропуска. Также попытки незаконного пересечения границы пресекаются ежедневно и в пунктах пропуска на путях, где можно легально пересечь границу
Он добавил, что в пунктах пропуска нарушители пытаются использовать поддельные документы, пытаются подкупить пограничников, а кто-то может прятаться в автомобилях.
"Большинство попыток фиксируется по зеленому участку границы. Неизменными направлениями, где больше всего случаев прекращается, или пытается их совершить - это граница с Румынией и Молдовой. Меньше по другим участкам, в том числе и по Венгрии, Словакии, по Польше", - добавил Демченко.
Спикер отметил, что, к сожалению, нарушители довольно часто пренебрегают своей жизнью и здоровьем, выбирая труднодоступные местности, или те участки границы, которые проходят по горным рекам.
"Также их жизнями пренебрегают и организаторы незаконных путешествий, потому что нарушители не являются самостоятельными участниками этого процесса. Мало задержанных нами нарушителей отмечали, что они сами для себя прокладывали маршрут. Они отмечают, что они пользовались услугами таких преступных организованных групп, которые им обещали содействие в незаконном пересечении границы", - добавил спикер.
По его словам, организаторы довольно часто направляют нарушителей пересекать границу через сложную местность.
Кроме того, пограничники зафиксировали более 30 смертей нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу.
Напомним
Более 30 нарушителей границы погибли за все время военного положения, большинство из них - в результате пересечения горной реки. Однако, также зафиксированы случаи смертей в труднодоступных горных районах.
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