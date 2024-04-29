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Понад 30 людей загинули під час спроби незаконно перетнути кордон за час дії воєнного стану

Понад 30 людей загинули під час спроби незаконно перетнути кордон за час дії воєнного стану

Київ • УНН

 • 33537 перегляди

Під час спроб незаконного перетину кордону загинуло понад 30 людей, більшість з яких потонули в гірській річці, причому деякі смерті також сталися у віддалених гірських районах.

Понад 30 порушників кордону загинули за весь час воєнного стану, більшість з них - внаслідок перетину гірської річки. Проте, також зафіксовані випадки смертей у важкодоступних гірських районах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

За весь час воєнного стану, встановлено смерть понад 30 осіб. Більшість із них загинули саме по гірській річці, але також були випадки смертей у важкодоступних гірських місцевостях

- каже Демченко. 

Він зазначив, що зброю при затримані порушників не застосовують. 

"Зброя може застосовуватись лише для убезпечення життя та здоров’я прикордонного наряду. У всіх інших випадках відкривати вогонь по порушникам прикордонники не будуть", - розповів Демченко. 

Нагадаємо

Прикордонники знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час спроби незаконного перетину кордону в річці Тиса. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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