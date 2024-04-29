Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения

Более 30 нарушителей границы погибли за все время военного положения, большинство из них - в результате пересечения горной реки. Однако, также зафиксированы случаи смертей в труднодоступных горных районах. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

За все время военного положения, установлена смерть более 30 человек. Большинство из них погибли именно по горной реке, но также были случаи смертей в труднодоступных горных местностях - говорит Демченко.

Он отметил, что оружие при задержании нарушителей не применяют.

"Оружие может применяться только для обеспечения безопасности жизни и здоровья пограничного наряда. Во всех других случаях открывать огонь по нарушителям пограничники не будут", - рассказал Демченко.

Напомним

Пограничники нашли тела двух мужчин, которые утонули при попытке незаконного пересечения границы в реке Тиса.