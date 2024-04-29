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Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения
Во время попыток незаконного пересечения границы погибло более 30 человек, большинство из которых утонули в горной реке, причем некоторые смерти также произошли в отдаленных горных районах.
В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей
Помощники нотариуса в Киеве заверили более 2 000 документов с использованием его электронной цифровой подписи, пока он находился за границей.
В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно
Около тысячи граждан Таджикистана, включая студентов, содержатся в ненадлежащих санитарных условиях в московских аэропортах, пытаясь легально въехать в россию, а некоторых из них отправляют обратно на родину.
Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS
На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя
россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя - мариупольскую коллегиум-школу № 1, которая пережила две мировые войны. Сделали они это, чтобы уничтожить доказательства своих обстрелов гражданских объектов и переписать историю Мариуполя.
Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США
Цены на биткойн и эфир снижаются из-за опасений инвесторов относительно стагфляции - сценария высокой инфляции и низкого экономического роста в США, что создает риски для высокорисковых активов, таких как криптовалюты.
Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявит в полдень, уйдет ли он в отставку из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.
В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян
Украина разместит истребители F-16 на рассредоточенных взлетно-посадочных полосах и аэродромах, используя различные методы для сокрытия их расположения и введения противника в заблуждение, чтобы защитить их от российских ударов.
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора
Летом в Украине возможен рост потребления электроэнергии на 20-30%, но критической ситуации не ожидается благодаря увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.
Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов
За прошедшую неделю российские войска 54 раза обстреляли 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 321 взрыв, а украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету.