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Нафта стабільна в ціні на тлі загибелі президента Ірану та повідомлень про стан здоров'я саудівського короля

Нафта стабільна в ціні на тлі загибелі президента Ірану та повідомлень про стан здоров'я саудівського короля

Київ • УНН

 • 17777 перегляди

Президент Ірану Раїсі загинув в авіакатастрофі, наслідний принц Саудівської Аравії відклав візит до Японії через стан здоров'я короля, а ціни на нафту залишалися стабільними на тлі політичної невизначеності в основних країнах-виробниках.

Ціни на нафту в понеділок залишилися стабільними на тлі політичної невизначеності у найбільших країнах-виробниках після того, як президент Ірану загинув внаслідок катастрофи вертольота, а спадковий принц Саудівської Аравії відклав поїздку до Японії за станом здоров'я свого батька короля, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 12:05 за Гринвічем (15:05 за Києвом) нафта марки Brent подешевшала на 35 центів до $83,63 за барель. Червневий контракт на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) упав на 43 центи до $79,63 за барель. Активніший липневий контракт знизився в ціні на 38 центів до $79,2.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі, прихильник жорсткої лінії, який тривалий час вважався потенційним наступником Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, загинув у результаті катастрофи вертольота в гористій місцевості неподалік кордону з Азербайджаном, повідомили офіційні особи та державні ЗМІ у понеділок. Раптова смерть президента Ірану не повинна вплинути на іранську нафтову політику, оскільки Хаменеї має найвищу владу і має останнє слово з усіх державних питань, вказує при цьому видання.

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Окрім того, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман відклав свій візит до Японії, який мав розпочатися в понеділок через проблеми зі здоров'ям у його батька короля Салмана, повідомив головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.

Саул Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee, сказав, що ринок вже звик до лідерства наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана в енергетичному секторі.

"Незалежно від цієї проблеми зі здоров'ям, очікується продовження саудівської стратегії", - сказав він.

Тим часом, як вказано, постраждав ще один російський енергетичний об'єкт. Слов'янський нафтопереробний завод, розташований у краснодарському краї, постраждав внаслідок атаки безпілотника на вихідних, повідомили у понеділок державні росЗМІ із посиланням на представника служби безпеки компанії.

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"Відзараз ми очікуємо, що загальні фундаментальні показники ринку покращаться, і побачимо таке ж скорочення запасів та динаміку цін, як і минулого літа, при цьому нафта Brent підніметься на 10 доларів вище за поточні рівні до вересня", - писали аналітики JPMorgan у замітці пізно увечері в неділю.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі під загальною назвою ОПЕК+, планують зустрітись 1 червня.

"Ринок також здається дедалі несприйнятливішим до подій на геополітичному фронті, ймовірно, через велику кількість вільних потужностей, на яких сидить ОПЕК", - сказав Воррен Паттерсон, голова відділу сировинної стратегії ING.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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