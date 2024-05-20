Нефть стабильна в цене на фоне гибели президента Ирана и сообщений о состоянии здоровья саудовского короля

Цены на нефть в понедельник остались стабильными на фоне политической неопределенности в крупнейших странах-производителях после того, как президент Ирана погиб в результате катастрофы вертолета, а наследный принц Саудовской Аравии отложил поездку в Японию по состоянию здоровья своего отца короля, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 12:05 по Гринвичу (15:05 по Киеву) нефть марки Brent подешевела на 35 центов до $83,63 за баррель. Июньский контракт на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упал на 43 цента до $79,63 за баррель. Более активный июльский контракт снизился в цене на 38 центов до $79,2.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, сторонник жесткой линии, который долгое время считался потенциальным преемником Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, погиб в результате катастрофы вертолета в гористой местности недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили официальные лица и государственные СМИ в понедельник. Внезапная смерть президента Ирана не должна повлиять на иранскую нефтяную политику, поскольку Хаменеи обладает наивысшей властью и имеет последнее слово по всем государственным вопросам, указывает при этом издание.

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Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отложил свой визит в Японию, который должен был начаться в понедельник, из-за проблем со здоровьем у его отца короля Салмана, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси.

Саул Кавоник, энергетический аналитик MST Marquee, сказал, что рынок уже привык к лидерству наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в энергетическом секторе.

"Независимо от этой проблемы со здоровьем, ожидается продолжение саудовской стратегии", - сказал он.

Между тем, как указано, пострадал еще один российский энергетический объект. Славянский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в краснодарском крае, пострадал в результате атаки беспилотника на выходных, сообщили в понедельник государственные росСМИ со ссылкой на представителя службы безопасности компании.

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"С настоящего времени мы ожидаем, что общие фундаментальные показатели рынка улучшатся, и увидим такое же сокращение запасов и динамику цен, как и прошлым летом, при этом нефть Brent поднимется на 10 долларов выше текущих уровней до сентября", - писали аналитики JPMorgan в заметке поздно вечером в воскресенье.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные под общим названием ОПЕК+, планируют встретиться 1 июня.

"Рынок также кажется все более невосприимчивым к событиям на геополитическом фронте, вероятно, из-за большого количества свободных мощностей, на которых сидит ОПЕК", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING.