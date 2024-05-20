Атака НПЗ рф спецслужбами Украины: подтверждено повреждение на заводе в краснодарском крае

На славянском нефтеперерабатывающем заводе рф, в результате атаки беспилотников 19 мая повреждена по меньшей мере одна установка. Об этом пишет УНН с ссылкой на Radio Svoboda.

Детали

Славянский НПЗ краснодарского края рф подтвердил о повреждении по меньшей мере 1 установки после атаки дронов 19 мая. Пока что общий масштаб повреждений неизвестен, отметил российским СМИ это пишут российские СМИ представитель компании "Славянск ЭКО".

Напомним,

Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.