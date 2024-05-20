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Атака НПЗ рф спецслужбами України: підтверджено пошкодження на заводі у краснодарському краї

Київ • УНН

 • 18671 перегляди

Атака українських спецслужб з безпілотника пошкодила щонайменше одну установку на російському нафтопереробному заводі в краснодарському краї рф.

На слов’янському нафтопереробному заводі рф, внаслідок атаки безпілотників 19 травня пошкоджено щонайменше одну установку. Про це пише УНН із посиланням на Radio Svoboda.

Деталі

Слов’янський НПЗ краснодарського краю рф підтвердив про пошкодження щонайменше 1 установки після атаки дронів 19 травня. Поки що загальний масштаб пошкоджень невідомий, зазначив російським ЗМІ це пишуть російські ЗМІ представник компанії "Слов’янськ ЕКО".

Нагадаємо

Безпілотники СБУ атакували російський військовий аеродром Кущевська та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, пошкодивши літаки та змусивши завод призупинити роботу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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