ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
У вівторок у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку

Київ • УНН

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на 0,2% після того, як ОПЕК+ домовилася про незначне збільшення видобутку у грудні та зупинення зростання у першому кварталі наступного року. Це рішення інвестори розцінили як сигнал про надлишок пропозиції на ринку.

Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку

Ціни на нафту знизилися у вівторок, на тлі того, як інвестори сприйняли рішення ОПЕК+ призупинити зростання видобутку у першому кварталі як сигнал про надлишок пропозиції на ринку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 15 центів, або 0,2%, до 64,74 долара за барель до 04:05 за Гринвічем (06:05 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 14 центів, або на 0,2%, до 60,91 долара за барель.

У неділю Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) домовилися про невелике збільшення видобутку нафти у грудні та зупинення зростання у першому кварталі наступного року.

ОПЕК+ готується до помірного підвищення видобутку нафти у грудні – Вloomberg02.11.25, 15:31 • 3814 переглядiв

З квітня ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 млн барелів на добу, що становить близько 2,7% світової пропозиції, але сповільнила темпи зростання з жовтня на тлі прогнозів надлишку пропозиції.

"(Ринок) може розцінити це як першу ознаку усвідомлення потенційного надлишку пропозиції з боку країн ОПЕК+, які досі зберігали високий оптимізм щодо попиту та здатності ринку абсорбувати додаткові барелі", - заявив Сувро Саркар, керівник групи з енергетичного сектору в DBS Bank.

Однак у понеділок керівники деяких найбільших європейських виробників енергоносіїв поставили під сумнів прогнози надлишку пропозиції нафти наступного року, вказавши на зростання попиту та скорочення видобутку. Заступник міністра енергетики США Джеймс Денлі заявив, що, на його думку, надлишку нафти у 2026 році не буде.

Рішення ОПЕК+ зберегти цільові показники видобутку було ухвалено після того, як росія лобіювала призупинення переговорів, оскільки їй буде складно збільшити експорт через західні санкції, повідомили чотири джерела в ОПЕК+.

У жовтні США та Велика Британія запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "роснефті" та "лукойлу".

Краще зараз, ніж ніколи: Зеленський про санкції США проти компаній "роснефть" та "лукойл"24.10.25, 20:05 • 3588 переглядiв

JP Morgan у своїй замітці зазначив: "Наші нафтові стратеги, як і раніше, дотримуються думки, що, попри зростання ризику збоїв, заходи США, поряд з додатковими діями Великої Британії та ЄС, не завадять російським нафтовидобувним компаніям продовжувати роботу".

Попри падіння цін на нафту, санкції можуть продовжити надавати деяку підтримку цінам у найближчій перспективі, вважає незалежний аналітик Тіна Тенг.

Учасники ринку зараз чекають на останні дані Американського інституту нафти (API) щодо запасів нафти в США, які мають бути опубліковані пізніше сьогодні, щоб отримати додаткові торгові сигнали. Попереднє опитування Reuters показало, що запаси нафти в США, як очікується, зросли минулого тижня.

Юлія Шрамко

