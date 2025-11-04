Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче

Цены на нефть снизились во вторник на фоне того, как инвесторы восприняли решение ОПЕК+ приостановить рост добычи в первом квартале как сигнал об избытке предложения на рынке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 15 центов, или 0,2%, до 64,74 доллара за баррель к 04:05 по Гринвичу (06:05 по Киеву). Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 14 центов, или на 0,2%, до 60,91 доллара за баррель.

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) договорились о небольшом увеличении добычи нефти в декабре и приостановке роста в первом квартале следующего года.

С апреля ОПЕК+ повысила целевые показатели добычи примерно на 2,9 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,7% мирового предложения, но замедлила темпы роста с октября на фоне прогнозов избытка предложения.

"(Рынок) может расценить это как первый признак осознания потенциального избытка предложения со стороны стран ОПЕК+, которые до сих пор сохраняли высокий оптимизм относительно спроса и способности рынка абсорбировать дополнительные баррели", - заявил Сувро Саркар, руководитель группы по энергетическому сектору в DBS Bank.

Однако в понедельник руководители некоторых крупнейших европейских производителей энергоносителей поставили под сомнение прогнозы избытка предложения нефти в следующем году, указав на рост спроса и сокращение добычи. Заместитель министра энергетики США Джеймс Денли заявил, что, по его мнению, избытка нефти в 2026 году не будет.

Решение ОПЕК+ сохранить целевые показатели добычи было принято после того, как россия лоббировала приостановку переговоров, поскольку ей будет сложно увеличить экспорт из-за западных санкций, сообщили четыре источника в ОПЕК+.

В октябре США и Великобритания ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "роснефти" и "лукойла".

JP Morgan в своей заметке отметил: "Наши нефтяные стратеги по-прежнему придерживаются мнения, что, несмотря на рост риска сбоев, меры США, наряду с дополнительными действиями Великобритании и ЕС, не помешают российским нефтедобывающим компаниям продолжать работу".

Несмотря на падение цен на нефть, санкции могут продолжить оказывать некоторую поддержку ценам в ближайшей перспективе, считает независимый аналитик Тина Тенг.

Участники рынка сейчас ждут последних данных Американского института нефти (API) по запасам нефти в США, которые должны быть опубликованы позднее сегодня, чтобы получить дополнительные торговые сигналы. Предварительный опрос Reuters показал, что запасы нефти в США, как ожидается, выросли на прошлой неделе.