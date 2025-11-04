Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче

ukenru
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
3 ноября, 17:51 • 16643 просмотра
Во вторник в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
3 ноября, 16:38 • 49473 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 33842 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
3 ноября, 14:53 • 36981 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 31387 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
3 ноября, 14:12 • 39049 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18206 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
3 ноября, 13:00 • 15465 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29665 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС
СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ
Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
3 ноября, 16:38
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
3 ноября, 14:12
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Великобритания
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на 0,2% после того, как ОПЕК+ договорилась о незначительном увеличении добычи в декабре и остановке роста в первом квартале следующего года. Это решение инвесторы расценили как сигнал об избытке предложения на рынке.

Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче

Цены на нефть снизились во вторник на фоне того, как инвесторы восприняли решение ОПЕК+ приостановить рост добычи в первом квартале как сигнал об избытке предложения на рынке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 15 центов, или 0,2%, до 64,74 доллара за баррель к 04:05 по Гринвичу (06:05 по Киеву). Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 14 центов, или на 0,2%, до 60,91 доллара за баррель.

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) договорились о небольшом увеличении добычи нефти в декабре и приостановке роста в первом квартале следующего года.

ОПЕК+ готовится к умеренному повышению добычи нефти в декабре – Bloomberg02.11.25, 15:31 • 3810 просмотров

С апреля ОПЕК+ повысила целевые показатели добычи примерно на 2,9 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,7% мирового предложения, но замедлила темпы роста с октября на фоне прогнозов избытка предложения.

"(Рынок) может расценить это как первый признак осознания потенциального избытка предложения со стороны стран ОПЕК+, которые до сих пор сохраняли высокий оптимизм относительно спроса и способности рынка абсорбировать дополнительные баррели", - заявил Сувро Саркар, руководитель группы по энергетическому сектору в DBS Bank.

Однако в понедельник руководители некоторых крупнейших европейских производителей энергоносителей поставили под сомнение прогнозы избытка предложения нефти в следующем году, указав на рост спроса и сокращение добычи. Заместитель министра энергетики США Джеймс Денли заявил, что, по его мнению, избытка нефти в 2026 году не будет.

Решение ОПЕК+ сохранить целевые показатели добычи было принято после того, как россия лоббировала приостановку переговоров, поскольку ей будет сложно увеличить экспорт из-за западных санкций, сообщили четыре источника в ОПЕК+.

В октябре США и Великобритания ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "роснефти" и "лукойла".

Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"24.10.25, 20:05 • 3588 просмотров

JP Morgan в своей заметке отметил: "Наши нефтяные стратеги по-прежнему придерживаются мнения, что, несмотря на рост риска сбоев, меры США, наряду с дополнительными действиями Великобритании и ЕС, не помешают российским нефтедобывающим компаниям продолжать работу".

Несмотря на падение цен на нефть, санкции могут продолжить оказывать некоторую поддержку ценам в ближайшей перспективе, считает независимый аналитик Тина Тенг.

Участники рынка сейчас ждут последних данных Американского института нефти (API) по запасам нефти в США, которые должны быть опубликованы позднее сегодня, чтобы получить дополнительные торговые сигналы. Предварительный опрос Reuters показал, что запасы нефти в США, как ожидается, выросли на прошлой неделе.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
JPMorgan Chase
Великобритания
Соединённые Штаты