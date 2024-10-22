НАБУ оголосило черговий тендер: будуть вчитися викидати сміття
Київ • УНН
НАБУ оголосило тендер на навчання співробітників управлінню відходами за 12 тис. грн. Бюро також планує витратити кошти на метеостанції та кондиціонери, попри критику щодо ефективності та витрат.
Національне антикорупційне бюро України вирішило не обмежуватися боротьбою з корупцією і взятися за нові виклики. Тепер детективів навчатимуть, як правильно утилізувати відходи. Згідно з даними на сайті Prozorro (Прозоро), бюро закупить послуги із підвищення професійних знань у сфері управління відходами за скромні 12 тисяч гривень.
Згідно з договором, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління проведе тренінг для антикорупціонерів. Тематика навчання: нормативно-правові вимоги у сфері поводження з небезпечними відходами, класифікація відходів, організаційно-технічні заходи, державний облік та паспортизація відходів, мінімізація негативних впливів на населення та довкілля, контроль, нормування, способи та методи утилізації небезпечних відходів.
За тренінг для трьох співробітників НАБУ заплатить 12 тисяч гривень.
Додамо
НАБУ також планує витратити понад 50 тисяч гривень на закупівлю трьох портативних метеостанцій. Окрім того, бюро хоче закупити кондиціонери з обігрівом на майже 1,3 мільйони гривень, у той час, як влада і міжнародні організації попереджають про надскладну енергетичну ситуацію цією зимою.
Вражає цифрами і бюджет, який витрачається на утримання антикорупційних органів. Витрати на НАБУ, САП та ВАКС за весь час їх існування становлять приблизно 12-13 мільярдів гривень. Водночас бюджетні апетити антикорупційних органів ростуть щороку. Оплачують це все платники податків, для яких підготували вже чергові підвищення зборів.
Водночас до ефективності антикорупційних органів досі залишаються великі питання. Іноземні експерти у звіті за результатами оцінки діяльності НАБУ виявили низку проблем. Зокрема, аудитори дійшли висновку, що детективи потребують спілкування з психологами та омбудсменом, щоб повідомляти про проблеми на робочому місці.
Окрім того, міжнародні аудитори констатували, що ВАКС розглядає справи роками, а детективи НАБУ можуть розслідувати їх десятиріччями. Однак, як показує практика, тривалість розслідування антикорупціонерів ніяк не впливає на його якість, адже "гучні" справи НАБУ проти високопосадовців вже неодноразово розвалювалися в судах.