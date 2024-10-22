НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

Национальное антикоррупционное бюро Украины решило не ограничиваться борьбой с коррупцией и взяться за новые вызовы. Теперь детективов будут обучать, как правильно утилизировать отходы. Согласно данным на сайте Prozorro (Прозоро), бюро закупит услуги по повышению профессиональных знаний в сфере управления отходами за скромные 12 тысяч гривен.

Согласно договору, Государственная экологическая академия последипломного образования и управления проведет тренинг для антикоррупционеров. Тематика обучения: нормативно-правовые требования в сфере обращения с опасными отходами, классификация отходов, организационно-технические мероприятия, государственный учет и паспортизация отходов, минимизация негативных воздействий на население и окружающую среду, контроль, нормирование, способы и методы утилизации опасных отходов.

За тренинг для трех сотрудников НАБУ заплатит 12 тысяч гривен.

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НАБУ также планирует потратить более 50 тысяч гривен на закупку трех портативных метеостанций. Кроме того, бюро хочет закупить кондиционеры с обогревом на почти 1,3 миллиона гривен, в то время, как власти и международные организации предупреждают о сверхсложной энергетической ситуации этой зимой.

Поражает цифрами и бюджет, который тратится на содержание антикоррупционных органов. Расходы на НАБУ, САП и ВАКС за все время их существования составляют примерно 12-13 миллиардов гривен. В то же время бюджетные аппетиты антикоррупционных органов растут ежегодно. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов.

В то же время к эффективности антикоррупционных органов до сих пор остаются большие вопросы. Иностранные эксперты в отчете по результатам оценки деятельности НАБУ выявили ряд проблем. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте.

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь «громкие» дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.