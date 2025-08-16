На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі
Київ • УНН
На Запоріжжі російський безпілотник атакував рятувальників, які гасили пожежу на складі. Пошкоджено пожежний автомобіль, але ніхто не постраждав.
У Запорізькій області рятувальники потрапили під російський обстріл у прифронтовому населеному пункті коли ліквідовували пожежу на території складського приміщення. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення
Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
"На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав", - говориться у повідомленні.
Доповнення
Кількість атак рф на українські служби екстреного реагування зросла втричі у липні 2025 року, досягнувши 16 випадків. Навмисні "подвійні атаки" по пожежних і медичних авто порушують Женевську конвенцію.
російський безпілотник влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах, знищено 10 кіосків, пошкоджено навчальний заклад, жертв немає, але одна жінка звернулася до медиків з гострою реакцією на стрес.