На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі

У Запорізькій області рятувальники потрапили під російський обстріл у прифронтовому населеному пункті коли ліквідовували пожежу на території складського приміщення. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення - повідомили в ДСНС.

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

"На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав", - говориться у повідомленні.

Доповнення

Кількість атак рф на українські служби екстреного реагування зросла втричі у липні 2025 року, досягнувши 16 випадків. Навмисні "подвійні атаки" по пожежних і медичних авто порушують Женевську конвенцію.

російський безпілотник влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах, знищено 10 кіосків, пошкоджено навчальний заклад, жертв немає, але одна жінка звернулася до медиків з гострою реакцією на стрес.