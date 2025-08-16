$41.450.00
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

На Запоріжжі російський безпілотник атакував рятувальників, які гасили пожежу на складі. Пошкоджено пожежний автомобіль, але ніхто не постраждав.

На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі

У Запорізькій області рятувальники потрапили під російський обстріл у прифронтовому населеному пункті коли ліквідовували пожежу на території складського приміщення. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення

- повідомили в ДСНС.

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

"На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав", - говориться у повідомленні.

Доповнення

Кількість атак рф на українські служби екстреного реагування зросла втричі у липні 2025 року, досягнувши 16 випадків. Навмисні "подвійні атаки" по пожежних і медичних авто порушують Женевську конвенцію.

російський безпілотник влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах, знищено 10 кіосків, пошкоджено навчальний заклад, жертв немає, але одна жінка звернулася до медиків з гострою реакцією на стрес.

Павло Зінченко

