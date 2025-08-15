Російський дрон атакував ринок у центрі Сум: до медиків звернулася одна людина

Російський безпілотник влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах, знищено 10 кіосків, пошкоджено навчальний заклад, жертв немає, але одна жінка звернулася до медиків з гострою реакцією на стрес, повідомив у п'ятницю голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Сьогодні після 17:00 російський безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах. Вогонь знищив 10 кіосків, також пошкоджено ще близько десяти кіосків, навчальний заклад і кілька нежитлових приміщень поруч - написав Григоров.

З його слів, на місце оперативно прибули рятувальники та всі екстрені служби. "Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти, але пожежу вже ліквідовано", - зазначив він.

На щастя, у момент атаки в торгових рядах не було працівників та відвідувачів. Загиблих і поранених немає. До медиків звернулася жінка, яка перебувала неподалік місця вибуху, – у неї гостра реакція на стрес, допомогу надають амбулаторно - повідомив Григоров.

"Ворог продовжує війну проти мирних мешканців та свідомо атакує цивільну інфраструктуру. Закликаю жителів Сумщини реагувати на оголошення повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загроз ворожих атак", - наголосив голова ОВА.

ДСНС показала наслідки.

