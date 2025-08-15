$41.450.06
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 76239 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 122427 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 72733 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 121469 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 52496 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 79403 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 104749 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60532 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 233890 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Російський дрон атакував ринок у центрі Сум: до медиків звернулася одна людина

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Російський безпілотник влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах. Знищено 10 кіосків, пошкоджено навчальний заклад, жертв немає.

Російський дрон атакував ринок у центрі Сум: до медиків звернулася одна людина

Російський безпілотник влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах, знищено 10 кіосків, пошкоджено навчальний заклад, жертв немає, але одна жінка звернулася до медиків з гострою реакцією на стрес, повідомив у п'ятницю голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Сьогодні після 17:00 російський безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах. Вогонь знищив 10 кіосків, також пошкоджено ще близько десяти кіосків, навчальний заклад і кілька нежитлових приміщень поруч

- написав Григоров.

З його слів, на місце оперативно прибули рятувальники та всі екстрені служби. "Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти, але пожежу вже ліквідовано", - зазначив він.

На щастя, у момент атаки в торгових рядах не було працівників та відвідувачів. Загиблих і поранених немає. До медиків звернулася жінка, яка перебувала неподалік місця вибуху, – у неї гостра реакція на стрес, допомогу надають амбулаторно

- повідомив Григоров.

"Ворог продовжує війну проти мирних мешканців та свідомо атакує цивільну інфраструктуру. Закликаю жителів Сумщини реагувати на оголошення повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загроз ворожих атак", - наголосив голова ОВА.

ДСНС показала наслідки.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що російські війська влучили у центральну частину Сум, поціливши по цивільних об'єктах. На місці удару здійнялася пожежа, інформація про постраждалих уточнювалася.

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Безпілотний літальний апарат
Суми