Российский дрон атаковал рынок в центре Сум: к медикам обратился один человек

Российский беспилотник попал в торговые ряды Центрального рынка в Сумах, уничтожено 10 киосков, повреждено учебное заведение, жертв нет, но одна женщина обратилась к медикам с острой реакцией на стресс, сообщил в пятницу глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Сегодня после 17:00 российский беспилотник, предварительно "Молния", попал в торговые ряды Центрального рынка в Сумах. Огонь уничтожил 10 киосков, также повреждено еще около десяти киосков, учебное заведение и несколько нежилых помещений рядом

По его словам, на место оперативно прибыли спасатели и все экстренные службы. "Из-за угрозы повторных атак работы приходилось временно приостанавливать, но пожар уже ликвидирован", - отметил он.

К счастью, в момент атаки в торговых рядах не было работников и посетителей. Погибших и раненых нет. К медикам обратилась женщина, находившаяся неподалеку от места взрыва, – у нее острая реакция на стресс, помощь оказывают амбулаторно