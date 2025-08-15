$41.450.06
48.440.21
ukenru
19:11 • 2718 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 10107 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 83532 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 131946 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 77595 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 128983 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 54222 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80321 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 105070 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60736 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Российский дрон атаковал рынок в центре Сум: к медикам обратился один человек

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Российский беспилотник попал в торговые ряды Центрального рынка в Сумах. Уничтожено 10 киосков, повреждено учебное заведение, жертв нет.

Российский дрон атаковал рынок в центре Сум: к медикам обратился один человек

Российский беспилотник попал в торговые ряды Центрального рынка в Сумах, уничтожено 10 киосков, повреждено учебное заведение, жертв нет, но одна женщина обратилась к медикам с острой реакцией на стресс, сообщил в пятницу глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Сегодня после 17:00 российский беспилотник, предварительно "Молния", попал в торговые ряды Центрального рынка в Сумах. Огонь уничтожил 10 киосков, также повреждено еще около десяти киосков, учебное заведение и несколько нежилых помещений рядом

- написал Григоров.

По его словам, на место оперативно прибыли спасатели и все экстренные службы. "Из-за угрозы повторных атак работы приходилось временно приостанавливать, но пожар уже ликвидирован", - отметил он.

К счастью, в момент атаки в торговых рядах не было работников и посетителей. Погибших и раненых нет. К медикам обратилась женщина, находившаяся неподалеку от места взрыва, – у нее острая реакция на стресс, помощь оказывают амбулаторно

- сообщил Григоров.

"Враг продолжает войну против мирных жителей и сознательно атакует гражданскую инфраструктуру. Призываю жителей Сумщины реагировать на объявление воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз вражеских атак", - подчеркнул глава ОВА.

ГСЧС показала последствия.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские войска попали в центральную часть Сум, попав по гражданским объектам. На месте удара поднялся пожар, информация о пострадавших уточнялась.

Юлия Шрамко

