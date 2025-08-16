В Запорожье российский дрон атаковал спасателей во время тушения пожара
Киев • УНН
В Запорожье российский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар на складе. Поврежден пожарный автомобиль, но никто не пострадал.
В Запорожской области спасатели попали под российский обстрел в прифронтовом населенном пункте, когда ликвидировали пожар на территории складского помещения. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Утром 16 августа вражеский БпЛА ударил по чрезвычайникам именно в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения
В результате атаки был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
"К счастью, ни один из пожарных не пострадал", - говорится в сообщении.
Дополнение
Количество атак РФ на украинские службы экстренного реагирования возросло втрое в июле 2025 года, достигнув 16 случаев. Намеренные "двойные атаки" по пожарным и медицинским авто нарушают Женевскую конвенцию.
Российский беспилотник попал в торговые ряды Центрального рынка в Сумах, уничтожено 10 киосков, повреждено учебное заведение, жертв нет, но одна женщина обратилась к медикам с острой реакцией на стресс.