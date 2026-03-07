На Вінниччині через ворожий удар пошкоджено залізницю, є перебої зі світлом
Київ • УНН
Ворожий обстріл пошкодив енергооб'єкти та 40 житлових будинків у Вінницькій області. Без світла залишилися 900 осель, люди внаслідок атаки не постраждали.
У Вінницькій області російські війська атакували енергетику та залізницю, повідомила у суботу голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у соцмережах, пише УНН.
На Вінниччині внаслідок ворожого масованого комбінованого обстрілу є пошкодження енергетичної та залізничної інфраструктури. Знеструмленими залишаються близько 900 домоволодінь. Енергетики працюють над їх заживленням
З її слів, близько 40 житлових будинків постраждали внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині. Пошкодження різного характеру та складності - вікна, дахи, стіни.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначила голова ОВА.
