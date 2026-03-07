На Вінниччині через ворожий удар пошкоджено залізницю, є перебої зі світлом

У Вінницькій області російські війська атакували енергетику та залізницю, повідомила у суботу голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у соцмережах, пише УНН.

На Вінниччині внаслідок ворожого масованого комбінованого обстрілу є пошкодження енергетичної та залізничної інфраструктури. Знеструмленими залишаються близько 900 домоволодінь. Енергетики працюють над їх заживленням