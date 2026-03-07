В Винницкой области из-за вражеского удара повреждена железная дорога, есть перебои со светом

В Винницкой области российские войска атаковали энергетику и железную дорогу, сообщила в субботу глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях, пишет УНН.

В Винницкой области в результате вражеского массированного комбинированного обстрела есть повреждения энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Обесточенными остаются около 900 домовладений. Энергетики работают над их запиткой