В Винницкой области из-за вражеского удара повреждена железная дорога, есть перебои со светом
Киев • УНН
Вражеский обстрел повредил энергообъекты и 40 жилых домов в Винницкой области. Без света остались 900 домов, люди в результате атаки не пострадали.
В Винницкой области российские войска атаковали энергетику и железную дорогу, сообщила в субботу глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях, пишет УНН.
В Винницкой области в результате вражеского массированного комбинированного обстрела есть повреждения энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Обесточенными остаются около 900 домовладений. Энергетики работают над их запиткой
По ее словам, около 40 жилых домов пострадали в результате вражеского обстрела в Винницкой области. Повреждения разного характера и сложности - окна, крыши, стены.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА.
