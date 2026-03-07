$43.810.0050.900.00
05:01 • 13010 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
7 марта, 01:30 • 28025 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 29933 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 46150 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 53516 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 41494 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 70971 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29219 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26583 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25109 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
В Винницкой области из-за вражеского удара повреждена железная дорога, есть перебои со светом

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Вражеский обстрел повредил энергообъекты и 40 жилых домов в Винницкой области. Без света остались 900 домов, люди в результате атаки не пострадали.

В Винницкой области из-за вражеского удара повреждена железная дорога, есть перебои со светом

В Винницкой области российские войска атаковали энергетику и железную дорогу, сообщила в субботу глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях, пишет УНН.

В Винницкой области в результате вражеского массированного комбинированного обстрела есть повреждения энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Обесточенными остаются около 900 домовладений. Энергетики работают над их запиткой

- сообщила Заболотная.

По ее словам, около 40 жилых домов пострадали в результате вражеского обстрела в Винницкой области. Повреждения разного характера и сложности - окна, крыши, стены.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА.

россия атаковала железную дорогу и порты Украины, среди раненых младенец07.03.26, 08:46 • 2184 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Винницкая область