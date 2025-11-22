$42.150.00
Популярнi новини
На Покровському напрямку 150 тисяч окупантів продовжують штурми, ЗСУ контратакують - Зеленський

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Президент Зеленський повідомив про складну ситуацію на Покровському напрямку, де понад 150 тисяч російських сил щоденно штурмують позиції. Українські підрозділи проводять контрнаступальні дії та знищують окупанта.

На Покровському напрямку 150 тисяч окупантів продовжують штурми, ЗСУ контратакують - Зеленський

На Покровському напрямку понад 150 тисяч російських сил продовжують штурми, українські підрозділи проводять контрнаступальні дії. Про це повдіомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Була доповідь Головнокомандувача – по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили – більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії 

- повідомив Зеленський.

Також, за його словами, на межі між Дніпровщиною та Донеччиною українські воїни захищають позиції.

250 бойових зіткнень за добу: ЗСУ зупинили 66 штурмів на Покровському напрямку22.11.25, 09:00 • 2532 перегляди

Харківщина – захищаємо позиції. Запоріжжя – захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – робимо все, щоб стабілізувати 

- резюмував Зеленський.

армія рф за добу втратила 1 170 осіб та 74 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ22.11.25, 07:52 • 3134 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Володимир Зеленський
Україна