На Покровському напрямку 150 тисяч окупантів продовжують штурми, ЗСУ контратакують - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про складну ситуацію на Покровському напрямку, де понад 150 тисяч російських сил щоденно штурмують позиції. Українські підрозділи проводять контрнаступальні дії та знищують окупанта.
На Покровському напрямку понад 150 тисяч російських сил продовжують штурми, українські підрозділи проводять контрнаступальні дії. Про це повдіомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Була доповідь Головнокомандувача – по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили – більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії
Також, за його словами, на межі між Дніпровщиною та Донеччиною українські воїни захищають позиції.
Харківщина – захищаємо позиції. Запоріжжя – захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – робимо все, щоб стабілізувати
