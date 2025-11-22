На Покровском направлении 150 тысяч оккупантов продолжают штурмы, ВСУ контратакуют - Зеленский

$42.150.00
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 13240 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 17524 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 24988 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 40627 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 34575 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35932 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 31001 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 41466 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19820 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 15513 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 20389 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22 ноября, 04:20 • 16039 просмотра
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto22 ноября, 06:49 • 13297 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 14075 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 40147 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 33286 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05 • 41458 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 48200 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 46112 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 10855 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 14149 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 40147 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 40168 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 54384 просмотра
На Покровском направлении 150 тысяч оккупантов продолжают штурмы, ВСУ контратакуют - Зеленский

Президент Зеленский сообщил о сложной ситуации на Покровском направлении, где более 150 тысяч российских сил ежедневно штурмуют позиции. Украинские подразделения проводят контрнаступательные действия и уничтожают оккупанта.

На Покровском направлении 150 тысяч оккупантов продолжают штурмы, ВСУ контратакуют - Зеленский

На Покровском направлении более 150 тысяч российских сил продолжают штурмы, украинские подразделения проводят контрнаступательные действия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Был доклад Главнокомандующего – по ситуации на фронте, по российским дезинформационным операциям, их планам. Наиболее сложно – Покровск, все направление, значительные российские силы – более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, – каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия 

- сообщил Зеленский.

Также, по его словам, на границе между Днепропетровщиной и Донетчиной украинские воины защищают позиции.

250 боевых столкновений за сутки: ВСУ остановили 66 штурмов на Покровском направлении22.11.25, 09:00 • 2374 просмотра

Харьковщина – защищаем позиции. Запорожье – защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское – делаем все, чтобы стабилизировать 

- резюмировал Зеленский.

Армия РФ за сутки потеряла 1170 человек и 74 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ22.11.25, 07:52 • 2988 просмотров

Антонина Туманова

