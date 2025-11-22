На Покровском направлении 150 тысяч оккупантов продолжают штурмы, ВСУ контратакуют - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о сложной ситуации на Покровском направлении, где более 150 тысяч российских сил ежедневно штурмуют позиции. Украинские подразделения проводят контрнаступательные действия и уничтожают оккупанта.
На Покровском направлении более 150 тысяч российских сил продолжают штурмы, украинские подразделения проводят контрнаступательные действия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Был доклад Главнокомандующего – по ситуации на фронте, по российским дезинформационным операциям, их планам. Наиболее сложно – Покровск, все направление, значительные российские силы – более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, – каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия
Также, по его словам, на границе между Днепропетровщиной и Донетчиной украинские воины защищают позиции.
Харьковщина – защищаем позиции. Запорожье – защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское – делаем все, чтобы стабилизировать
