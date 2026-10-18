На Одещині після атаки без світла залишилися понад 20 тис. родин
Київ • УНН
Через атаку на енергетичні об’єкти в трьох районах Одещини діють аварійні відключення. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання.
В Одеській області через атаку на обʼєкти енергетики фіксуються аварійні відключення, понад 20 тис. абонентів без світла, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
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Як повідомили у компанії, 24,1 тис. родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах залишаються без світла.
Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.
Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки.
В одному з районів Київщини запровадили екстрені відключення18.10.26, 10:48 • 2784 перегляди