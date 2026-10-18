В Одесской области после атаки без электричества остались более 20 тыс. семей

В Одесской области из-за атаки на объекты энергетики зафиксированы аварийные отключения, более 20 тыс. абонентов остаются без света, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Как сообщили в компании, 24,1 тыс. семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света.

Разрушения масштабные. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.

Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома.

В одном из районов Киевской области ввели экстренные отключения