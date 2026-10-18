В Одесской области после атаки без электричества остались более 20 тыс. семей
Киев • УНН
Из-за атаки на энергетические объекты в трех районах Одесской области действуют аварийные отключения. Энергетики восстанавливают поврежденное оборудование.
В Одесской области из-за атаки на объекты энергетики зафиксированы аварийные отключения, более 20 тыс. абонентов остаются без света, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Как сообщили в компании, 24,1 тыс. семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света.
Разрушения масштабные. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.
Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома.
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