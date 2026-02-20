$43.270.03
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 5812 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 11736 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 13428 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 15759 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 30184 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 12936 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19937 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49975 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82585 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

На Київщині судитимуть 11 військових за розкрадання майже 75 тонн пального для ЗСУ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Спеціалізована прокуратура направила до суду справи щодо двох груп військовослужбовців, які торгували дизельним пальним для армії. Загалом задокументували викрадення майже 75 тонн пального.

На Київщині судитимуть 11 військових за розкрадання майже 75 тонн пального для ЗСУ

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону направила до суду справи щодо двох груп військовослужбовців, які торгували дизельним пальним, призначеним для армії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Загалом задокументували викрадення майже 75 тонн пального.

У першому епізоді троє військових з частини на Київщині продали майже 23 тонни пального за 23,5 тис. доларів США

- йдеться у повідомленні.

Начальник служби пального, начальник складу автомобільного пального та військовослужбовець з іншої частини перекачували дизельне пальне з резервуарів і вивозили його для збуту. Для прикриття вони змінювали номери авто покупців на військові, а на КПП надавали підроблені документи.

Спільників викрили та затримали у вересні 2025 року в порядку ст. 208 КПК України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 410 КК України.

Другий епізод стосується восьми військовослужбовців, які протягом листопада 2024 – березня 2025 року заволоділи понад 50 тис. літрів дизельного пального, завдавши державі збитків на майже 1,9 млн грн

- зазначають в Генпрокуратурі.

Організатором виявився заступник начальника логістики однієї з частин у смт Десна, залучивши ще сімох військових з різних підрозділів. Спільники виготовляли фіктивні розпорядження про переміщення техніки та особового складу, оформлювали "дорожні листи" на вигадані відрядження та списували пальне, створюючи штучні "надлишки", які потім продавали, а кошти розподіляли між собою.

Дії військових кваліфіковано за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 114‑1 КК України.

На махінаціях із держмайном викрито злочинну організацію зі збитками понад 36 млн грн20.02.26, 14:57 • 1840 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України