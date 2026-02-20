На Київщині судитимуть 11 військових за розкрадання майже 75 тонн пального для ЗСУ

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону направила до суду справи щодо двох груп військовослужбовців, які торгували дизельним пальним, призначеним для армії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Загалом задокументували викрадення майже 75 тонн пального.

У першому епізоді троє військових з частини на Київщині продали майже 23 тонни пального за 23,5 тис. доларів США - йдеться у повідомленні.

Начальник служби пального, начальник складу автомобільного пального та військовослужбовець з іншої частини перекачували дизельне пальне з резервуарів і вивозили його для збуту. Для прикриття вони змінювали номери авто покупців на військові, а на КПП надавали підроблені документи.

Спільників викрили та затримали у вересні 2025 року в порядку ст. 208 КПК України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 410 КК України.

Другий епізод стосується восьми військовослужбовців, які протягом листопада 2024 – березня 2025 року заволоділи понад 50 тис. літрів дизельного пального, завдавши державі збитків на майже 1,9 млн грн - зазначають в Генпрокуратурі.

Організатором виявився заступник начальника логістики однієї з частин у смт Десна, залучивши ще сімох військових з різних підрозділів. Спільники виготовляли фіктивні розпорядження про переміщення техніки та особового складу, оформлювали "дорожні листи" на вигадані відрядження та списували пальне, створюючи штучні "надлишки", які потім продавали, а кошти розподіляли між собою.

Дії військових кваліфіковано за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 114‑1 КК України.

