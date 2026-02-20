На махінаціях із держмайном викрито злочинну організацію зі збитками понад 36 млн грн
Київ • УНН
Службовці держпідприємства "Комбінат "Прогрес" організували схему привласнення коштів. Затримано шістьох підозрюваних, які завдали збитків на 36,2 млн грн.
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася махінаціями з державним майном та привласненням коштів державного підприємства "Комбінат "Прогрес"" Державного агентства резерву України. Загальна сума завданих збитків перевищує 36 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора триває досудове розслідування щодо службових осіб державного підприємства "Комбінат "Прогрес" Державного агентства резерву України. За даними слідства, вони діяли у складі злочинної організації та організували привласнення коштів підприємства
Упродовж 2023–2025 років посадовці, спільно з підконтрольними компаніями, залучали необхідні "фірми-прокладки" до господарських відносин із використання державних складських приміщень. Замість прямих договорів з реальними підприємствами - частина коштів за надання складських послуг залишалася у підставних фірмах і розподілялася між учасниками схеми.
Встановлено близько 50 епізодів протиправної діяльності, внаслідок якої державному підприємству завдано збитків на суму приблизно 36,2 млн грн.
19 лютого 2026 року проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних. Шістьом особам повідомлено про підозру, їх затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
