12:53 • 134 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 1456 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 11933 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 3604 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
07:56 • 15264 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 46606 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 80268 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 49868 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 83979 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 40909 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
На махінаціях із держмайном викрито злочинну організацію зі збитками понад 36 млн грн

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Службовці держпідприємства "Комбінат "Прогрес" організували схему привласнення коштів. Затримано шістьох підозрюваних, які завдали збитків на 36,2 млн грн.

На махінаціях із держмайном викрито злочинну організацію зі збитками понад 36 млн грн

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася махінаціями з державним майном та привласненням коштів державного підприємства "Комбінат "Прогрес"" Державного агентства резерву України. Загальна сума завданих збитків перевищує 36 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора триває досудове розслідування щодо службових осіб державного підприємства "Комбінат "Прогрес" Державного агентства резерву України. За даними слідства, вони діяли у складі злочинної організації та організували привласнення коштів підприємства

- йдеться у повідомленні.

Упродовж 2023–2025 років посадовці, спільно з підконтрольними компаніями, залучали необхідні "фірми-прокладки" до господарських відносин із використання державних складських приміщень. Замість прямих договорів з реальними підприємствами - частина коштів за надання складських послуг залишалася у підставних фірмах і розподілялася між учасниками схеми.

Встановлено близько 50 епізодів протиправної діяльності, внаслідок якої державному підприємству завдано збитків на суму приблизно 36,2 млн грн.

19 лютого 2026 року проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних. Шістьом особам повідомлено про підозру, їх затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Понад 10 млн гривень на відпочинок на Балі та брендові речі витратив майор тилу ЗСУ20.02.26, 11:38 • 3548 переглядiв

Андрій Тимощенков

