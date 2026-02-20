На махинациях с госимуществом разоблачена преступная организация с ущербом более 36 млн грн
Киев • УНН
Служащие госпредприятия "Комбинат "Прогресс" организовали схему присвоения средств. Задержаны шесть подозреваемых, которые нанесли ущерб на 36,2 млн грн.
Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая занималась махинациями с государственным имуществом и присвоением средств государственного предприятия "Комбинат "Прогресс"" Государственного агентства резерва Украины. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 36 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора продолжается досудебное расследование в отношении должностных лиц государственного предприятия "Комбинат "Прогресс" Государственного агентства резерва Украины. По данным следствия, они действовали в составе преступной организации и организовали присвоение средств предприятия
В течение 2023–2025 годов должностные лица, совместно с подконтрольными компаниями, привлекали необходимые "фирмы-прокладки" к хозяйственным отношениям по использованию государственных складских помещений. Вместо прямых договоров с реальными предприятиями - часть средств за предоставление складских услуг оставалась у подставных фирм и распределялась между участниками схемы.
Установлено около 50 эпизодов противоправной деятельности, в результате которой государственному предприятию нанесен ущерб на сумму примерно 36,2 млн грн.
19 февраля 2026 года проведены обыски по местам жительства подозреваемых. Шести лицам сообщено о подозрении, они задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.
Более 10 млн гривен на отдых на Бали и брендовые вещи потратил майор тыла ВСУ20.02.26, 11:38 • 3602 просмотра