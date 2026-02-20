$43.270.03
50.920.34
12:53 • 524 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 2294 просмотра
Экспорт китайских дронов в РФ использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 12866 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 4442 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56 • 15659 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 46901 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 80468 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50001 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 84391 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 40950 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
публикации
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 5472 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 12854 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 49923 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 84386 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 66759 просмотра
На махинациях с госимуществом разоблачена преступная организация с ущербом более 36 млн грн

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Служащие госпредприятия "Комбинат "Прогресс" организовали схему присвоения средств. Задержаны шесть подозреваемых, которые нанесли ущерб на 36,2 млн грн.

На махинациях с госимуществом разоблачена преступная организация с ущербом более 36 млн грн

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая занималась махинациями с государственным имуществом и присвоением средств государственного предприятия "Комбинат "Прогресс"" Государственного агентства резерва Украины. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 36 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора продолжается досудебное расследование в отношении должностных лиц государственного предприятия "Комбинат "Прогресс" Государственного агентства резерва Украины. По данным следствия, они действовали в составе преступной организации и организовали присвоение средств предприятия

- говорится в сообщении.

В течение 2023–2025 годов должностные лица, совместно с подконтрольными компаниями, привлекали необходимые "фирмы-прокладки" к хозяйственным отношениям по использованию государственных складских помещений. Вместо прямых договоров с реальными предприятиями - часть средств за предоставление складских услуг оставалась у подставных фирм и распределялась между участниками схемы.

Установлено около 50 эпизодов противоправной деятельности, в результате которой государственному предприятию нанесен ущерб на сумму примерно 36,2 млн грн.

19 февраля 2026 года проведены обыски по местам жительства подозреваемых. Шести лицам сообщено о подозрении, они задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Более 10 млн гривен на отдых на Бали и брендовые вещи потратил майор тыла ВСУ20.02.26, 11:38 • 3602 просмотра

Андрей Тимощенков

ЭкономикаКриминал и ЧП
Обыск
Генеральный прокурор Украины