На Киевщине будут судить 11 военных за хищение почти 75 тонн горючего для ВСУ
Киев • УНН
Специализированная прокуратура направила в суд дела в отношении двух групп военнослужащих, торговавших дизельным топливом для армии. В общей сложности задокументировали хищение почти 75 тонн горючего.
Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд дела в отношении двух групп военнослужащих, торговавших дизельным топливом, предназначенным для армии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
В общей сложности задокументировано хищение почти 75 тонн топлива.
В первом эпизоде трое военных из части в Киевской области продали почти 23 тонны топлива за 23,5 тыс. долларов США
Начальник службы горючего, начальник склада автомобильного горючего и военнослужащий из другой части перекачивали дизельное топливо из резервуаров и вывозили его для сбыта. Для прикрытия они меняли номера авто покупателей на военные, а на КПП предоставляли поддельные документы.
Сообщников разоблачили и задержали в сентябре 2025 года в порядке ст. 208 УПК Украины. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 410 УК Украины.
Второй эпизод касается восьми военнослужащих, которые в течение ноября 2024 – марта 2025 года завладели более 50 тыс. литров дизельного топлива, нанеся государству ущерб на почти 1,9 млн грн
Организатором оказался заместитель начальника логистики одной из частей в пгт Десна, привлекший еще семерых военных из разных подразделений. Сообщники изготавливали фиктивные распоряжения о перемещении техники и личного состава, оформляли "путевые листы" на вымышленные командировки и списывали топливо, создавая искусственные "излишки", которые затем продавали, а средства распределяли между собой.
Действия военных квалифицированы по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
