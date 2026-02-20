На Киевщине будут судить 11 военных за хищение почти 75 тонн горючего для ВСУ

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд дела в отношении двух групп военнослужащих, торговавших дизельным топливом, предназначенным для армии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В общей сложности задокументировано хищение почти 75 тонн топлива.

В первом эпизоде трое военных из части в Киевской области продали почти 23 тонны топлива за 23,5 тыс. долларов США

Начальник службы горючего, начальник склада автомобильного горючего и военнослужащий из другой части перекачивали дизельное топливо из резервуаров и вывозили его для сбыта. Для прикрытия они меняли номера авто покупателей на военные, а на КПП предоставляли поддельные документы.

Сообщников разоблачили и задержали в сентябре 2025 года в порядке ст. 208 УПК Украины. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 410 УК Украины.

Второй эпизод касается восьми военнослужащих, которые в течение ноября 2024 – марта 2025 года завладели более 50 тыс. литров дизельного топлива, нанеся государству ущерб на почти 1,9 млн грн