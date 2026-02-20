$43.270.03
16:35 • 282 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 6082 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 11877 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 13567 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 15901 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 30389 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 12975 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19959 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50002 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82626 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
На Киевщине будут судить 11 военных за хищение почти 75 тонн горючего для ВСУ

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Специализированная прокуратура направила в суд дела в отношении двух групп военнослужащих, торговавших дизельным топливом для армии. В общей сложности задокументировали хищение почти 75 тонн горючего.

На Киевщине будут судить 11 военных за хищение почти 75 тонн горючего для ВСУ

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд дела в отношении двух групп военнослужащих, торговавших дизельным топливом, предназначенным для армии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

В общей сложности задокументировано хищение почти 75 тонн топлива.

В первом эпизоде трое военных из части в Киевской области продали почти 23 тонны топлива за 23,5 тыс. долларов США

- говорится в сообщении.

Начальник службы горючего, начальник склада автомобильного горючего и военнослужащий из другой части перекачивали дизельное топливо из резервуаров и вывозили его для сбыта. Для прикрытия они меняли номера авто покупателей на военные, а на КПП предоставляли поддельные документы.

Сообщников разоблачили и задержали в сентябре 2025 года в порядке ст. 208 УПК Украины. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 410 УК Украины.

Второй эпизод касается восьми военнослужащих, которые в течение ноября 2024 – марта 2025 года завладели более 50 тыс. литров дизельного топлива, нанеся государству ущерб на почти 1,9 млн грн

- отмечают в Генпрокуратуре.

Организатором оказался заместитель начальника логистики одной из частей в пгт Десна, привлекший еще семерых военных из разных подразделений. Сообщники изготавливали фиктивные распоряжения о перемещении техники и личного состава, оформляли "путевые листы" на вымышленные командировки и списывали топливо, создавая искусственные "излишки", которые затем продавали, а средства распределяли между собой.

Действия военных квалифицированы по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

На махинациях с госимуществом разоблачена преступная организация с ущербом более 36 млн грн20.02.26, 14:57 • 1848 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины