На кордоні з Польщею є ризик застрягнути: затримки пов'язані зі стартом дії електронної системи EES

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Прикордонники радять враховувати високе навантаження у чергах на пункті пропуску "Краківець", яке пов'язано з нещодавнім запуском системи EES. Перед прикордонним пунктом в очікуванні десятки автівок. У ДПСУ попередили - можливе збільшення часу затримки.

На кордоні з Польщею є ризик застрягнути: затримки пов'язані зі стартом дії електронної системи EES

На пункті пропуску "Краківець" зафіксовано уповільнення руху і збільшення часу очікування в чергах. Причиною незручностей є старт роботи електронної системи EES, яка у новому форматі фіксує дані про перетин кордонів.

Передає УНН із посиланням на ДПСУ України. 

Деталі

На кордоні з Польщею, на пункті пропуску "Краківець" спостерігається  уповільнення руху. Є висока вірогідність збільшення часу очікування у чергах на пропуск через впровадження EES - нової системи, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони. У ДПСУ порадили планувати поїздки, враховуючи можливе збільшення часу очікування на пункті пропуску.

У другій половині дня, 20 жовтня, спостерігалось 50 автомобілів у черзі. 

Довідка

EES – це електронна система, без необхідності проставлення штампів у паспортах. Мета EES - зміцнити безпеку та протидію незаконній міграції, вдосконалити облік термінів перебування іноземців у ЄС. 

Під час першого в’їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, з обов'язковим фотографуванням обличчя та зняттям чотирьох відбитків пальців.

 Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

Але також обіцяють:

Перевірка триватиме значно швидше при подальших перетинах кордону, оскільки дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі.

Нагадаємо

В ЄС поступово впроваджується біометрична система реєстрації EES, яка замінить штампи в паспортах. Українці з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання не підлягають реєстрації, але для інших час перетину кордону може збільшитись.

Ігор Тележніков

Суспільство
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Європейський Союз
Польща