На границе с Польшей есть риск застрять: задержки связаны со стартом действия электронной системы EES

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Пограничники советуют учитывать высокую нагрузку в очередях на пункте пропуска "Краковец", которая связана с недавним запуском системы EES. Перед пограничным пунктом в ожидании десятки автомобилей. В ГПСУ предупредили - возможно увеличение времени задержки.

На границе с Польшей есть риск застрять: задержки связаны со стартом действия электронной системы EES

На пункте пропуска "Краковец" зафиксировано замедление движения и увеличение времени ожидания в очередях. Причиной неудобств является старт работы электронной системы EES, которая в новом формате фиксирует данные о пересечении границ.

Передает УНН со ссылкой на ГПСУ Украины. 

Детали

На границе с Польшей, на пункте пропуска "Краковец" наблюдается  замедление движения. Есть высокая вероятность увеличения времени ожидания в очередях на пропуск из-за внедрения EES - новой системы, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны. В ГПСУ посоветовали планировать поездки, учитывая возможное увеличение времени ожидания на пункте пропуска.

Во второй половине дня, 20 октября, наблюдалось 50 автомобилей в очереди. 

Справка

EES – это электронная система, без необходимости проставления штампов в паспортах. Цель EES - укрепить безопасность и противодействие незаконной миграции, усовершенствовать учет сроков пребывания иностранцев в ЕС. 

При первом въезде граждане будут проходить регистрацию, с обязательным фотографированием лица и снятием четырех отпечатков пальцев.

 Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Но также обещают:

Проверка будет проходить значительно быстрее при последующих пересечениях границы, поскольку данные будут автоматически сверяться с уже сохраненными в базе.

Напомним

В ЕС постепенно внедряется биометрическая система регистрации EES, которая заменит штампы в паспортах. Украинцы с временной защитой или видом на жительство не подлежат регистрации, но для других время пересечения границы может увеличиться.

Игорь Тележников

Общество
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Европейский Союз
Польша