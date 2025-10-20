На границе с Польшей есть риск застрять: задержки связаны со стартом действия электронной системы EES
Киев • УНН
Пограничники советуют учитывать высокую нагрузку в очередях на пункте пропуска "Краковец", которая связана с недавним запуском системы EES. Перед пограничным пунктом в ожидании десятки автомобилей. В ГПСУ предупредили - возможно увеличение времени задержки.
На пункте пропуска "Краковец" зафиксировано замедление движения и увеличение времени ожидания в очередях. Причиной неудобств является старт работы электронной системы EES, которая в новом формате фиксирует данные о пересечении границ.
Передает УНН со ссылкой на ГПСУ Украины.
Детали
На границе с Польшей, на пункте пропуска "Краковец" наблюдается замедление движения. Есть высокая вероятность увеличения времени ожидания в очередях на пропуск из-за внедрения EES - новой системы, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны. В ГПСУ посоветовали планировать поездки, учитывая возможное увеличение времени ожидания на пункте пропуска.
Во второй половине дня, 20 октября, наблюдалось 50 автомобилей в очереди.
Справка
EES – это электронная система, без необходимости проставления штампов в паспортах. Цель EES - укрепить безопасность и противодействие незаконной миграции, усовершенствовать учет сроков пребывания иностранцев в ЕС.
При первом въезде граждане будут проходить регистрацию, с обязательным фотографированием лица и снятием четырех отпечатков пальцев.
Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.
Но также обещают:
Проверка будет проходить значительно быстрее при последующих пересечениях границы, поскольку данные будут автоматически сверяться с уже сохраненными в базе.
Напомним
В ЕС постепенно внедряется биометрическая система регистрации EES, которая заменит штампы в паспортах. Украинцы с временной защитой или видом на жительство не подлежат регистрации, но для других время пересечения границы может увеличиться.