На Хмельниччині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, зачепило залізничну станцію та енергетику
Київ • УНН
Російська атака пошкодила залізничну станцію та об'єкт критичної інфраструктури в Шепетівському районі. Сили ППО збили три дрони, постраждалих немає.
Хмельницька область у ніч на суботу зазнала російської атаки, пошкоджено будівлю на залізничній станції, а також виникли перебої з електропостачанням. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у соцмережах, передає УНН.
Хмельниччина цієї ночі була під ворожою російською атакою. Внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Є перебої в електропостачанні
Наразі енергетики працюють над його відновленням.
"Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районі. Також пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції", - уточнили у Хмельницькій обласній прокуратурі.
За даними голови ОВА, під час нічної атаки сили ППО в області збили або подавили три російські безпілотники.
Постраждалих унаслідок ворожого удару немає.
Нагадаємо
Внаслідок атаки росії на Україну в семи регіонах знеструмлено споживачів, а в Києві через обстріл порушено теплопостачання.