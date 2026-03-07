В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, задело железнодорожную станцию и энергетику
Киев • УНН
Российская атака повредила железнодорожную станцию и объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе. Силы ПВО сбили три дрона, пострадавших нет.
Хмельницкая область в ночь на субботу подверглась российской атаке, повреждено здание на железнодорожной станции, а также возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в соцсетях, передает УНН.
Хмельницкая область этой ночью была под вражеской российской атакой. В результате атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Также возник пожар, который ликвидировали спасатели. Есть перебои в электроснабжении
Сейчас энергетики работают над его восстановлением.
"В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе. Также повреждены окна здания на железнодорожной станции", - уточнили в Хмельницкой областной прокуратуре.
По данным главы ОВА, во время ночной атаки силы ПВО в области сбили или подавили три российских беспилотника.
Пострадавших в результате вражеского удара нет.
Напомним
В результате атаки россии на Украину в семи регионах обесточены потребители, а в Киеве из-за обстрела нарушено теплоснабжение.