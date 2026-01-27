$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 20123 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 18625 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 30043 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 20808 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 38836 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22276 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17162 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 34258 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27738 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
На Харківщині завершено рятувальні роботи в поїзді, який атакував "шахед" точну кількість жертв повідомлять після ДНК-експертизи

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу та завершили пошукову операцію у вагоні пасажирського поїзда, що потрапив під обстріл. Підтверджено загибель п’яти осіб, точна кількість жертв буде встановлена після ДНК-експертизи.

На Харківщині завершено рятувальні роботи в поїзді, який атакував "шахед" точну кількість жертв повідомлять після ДНК-експертизи

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу та завершили пошукову операцію у вагоні пасажирського поїзда, що потрапив під обстріл. Наразі підтверджено загибель п’яти осіб, проте точна кількість жертв буде встановлена лише після проведення експертиз. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у пошкодженому вагоні співробітники ДСНС виявили тіла чотирьох загиблих та численні фрагменти людських тіл. Через значні термічні пошкодження та руйнування ідентифікація знайдених рештків на місці є неможливою. Остаточну кількість осіб, які загинули внаслідок цієї атаки, фахівці назвуть за результатами аналізу ДНК.

Ліквідація пожежі

Пожежу, що виникла у вагоні після ворожого удару, вдалося повністю загасити. Рятувальники обстежили місце події та завершили всі необхідні заходи з розбору конструкцій. Наразі ситуація на місці інциденту перебуває під контролем правоохоронних органів та експертних груп, які продовжують збір доказів воєнного злочину.

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.  

Після атаки рф на пасажирський потяг "Чоп-Барвінкове" на Харківщині виявлено фрагменти п'яти тіл. 

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій