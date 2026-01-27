На Харківщині завершено рятувальні роботи в поїзді, який атакував "шахед" точну кількість жертв повідомлять після ДНК-експертизи

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу та завершили пошукову операцію у вагоні пасажирського поїзда, що потрапив під обстріл. Наразі підтверджено загибель п’яти осіб, проте точна кількість жертв буде встановлена лише після проведення експертиз. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у пошкодженому вагоні співробітники ДСНС виявили тіла чотирьох загиблих та численні фрагменти людських тіл. Через значні термічні пошкодження та руйнування ідентифікація знайдених рештків на місці є неможливою. Остаточну кількість осіб, які загинули внаслідок цієї атаки, фахівці назвуть за результатами аналізу ДНК.

Ліквідація пожежі

Пожежу, що виникла у вагоні після ворожого удару, вдалося повністю загасити. Рятувальники обстежили місце події та завершили всі необхідні заходи з розбору конструкцій. Наразі ситуація на місці інциденту перебуває під контролем правоохоронних органів та експертних груп, які продовжують збір доказів воєнного злочину.

Нагадаємо

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.

Після атаки рф на пасажирський потяг "Чоп-Барвінкове" на Харківщині виявлено фрагменти п'яти тіл.