На Харьковщине завершены спасательные работы в поезде, который атаковал "шахед", точное количество жертв сообщат после ДНК-экспертизы

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар и завершили поисковую операцию в вагоне пассажирского поезда, попавшего под обстрел. В настоящее время подтверждена гибель пяти человек, однако точное количество жертв будет установлено только после проведения экспертиз. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Во время проведения аварийно-спасательных работ в поврежденном вагоне сотрудники ГСЧС обнаружили тела четырех погибших и многочисленные фрагменты человеческих тел. Из-за значительных термических повреждений и разрушений идентификация найденных останков на месте невозможна. Окончательное количество лиц, погибших в результате этой атаки, специалисты назовут по результатам анализа ДНК.

Ликвидация пожара

Пожар, возникший в вагоне после вражеского удара, удалось полностью потушить. Спасатели обследовали место происшествия и завершили все необходимые мероприятия по разбору конструкций. В настоящее время ситуация на месте инцидента находится под контролем правоохранительных органов и экспертных групп, которые продолжают сбор доказательств военного преступления.

Напомним

россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

После атаки рф на пассажирский поезд "Чоп-Барвенково" в Харьковской области обнаружены фрагменты пяти тел.