17:43 • 12365 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 20567 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 18937 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 30437 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 21032 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 39118 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22375 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17227 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 34429 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27783 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

На Харьковщине завершены спасательные работы в поезде, который атаковал "шахед", точное количество жертв сообщат после ДНК-экспертизы

Киев • УНН

 • 192 просмотра

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар и завершили поисковую операцию в вагоне пассажирского поезда, попавшего под обстрел. Подтверждена гибель пяти человек, точное количество жертв будет установлено после ДНК-экспертизы.

На Харьковщине завершены спасательные работы в поезде, который атаковал "шахед", точное количество жертв сообщат после ДНК-экспертизы

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар и завершили поисковую операцию в вагоне пассажирского поезда, попавшего под обстрел. В настоящее время подтверждена гибель пяти человек, однако точное количество жертв будет установлено только после проведения экспертиз. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Во время проведения аварийно-спасательных работ в поврежденном вагоне сотрудники ГСЧС обнаружили тела четырех погибших и многочисленные фрагменты человеческих тел. Из-за значительных термических повреждений и разрушений идентификация найденных останков на месте невозможна. Окончательное количество лиц, погибших в результате этой атаки, специалисты назовут по результатам анализа ДНК.

Ликвидация пожара

Пожар, возникший в вагоне после вражеского удара, удалось полностью потушить. Спасатели обследовали место происшествия и завершили все необходимые мероприятия по разбору конструкций. В настоящее время ситуация на месте инцидента находится под контролем правоохранительных органов и экспертных групп, которые продолжают сбор доказательств военного преступления.

Напомним

россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.  

После атаки рф на пассажирский поезд "Чоп-Барвенково" в Харьковской области обнаружены фрагменты пяти тел. 

Степан Гафтко

