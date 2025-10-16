На Харківщині працівниця моргу обкрадала загиблих військових: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
На Харківщині затримали працівницю моргу, яка привласнювала золоті прикраси та особисті речі загиблих військових. Поліція встановлює всіх постраждалих та перевіряє інші можливі випадки.
На Харківщині викрили співробітницю моргу, яка привласнювала особисті речі українських військовослужбовців, загиблих на фронті. Правоохоронці вже затримали підозрювану, а поліція встановлює всіх постраждалих від її дій. Про це повідомляють правоохоронці Харківської області, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, у квітні 2025 року працівниця моргу в Чугуївському районі під час роботи з тілами загиблих військових знімала з них золоті прикраси та інші особисті речі, використовуючи своє службове становище.
Жінку затримали на місці злочину, після чого їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі встановлюють повне коло потерпілих і перевіряють можливу причетність затриманої до інших аналогічних випадків.
Поліція закликає родини загиблих військових, чиї тіла проходили через зазначений морг, звертатися до правоохоронних органів для ідентифікації зниклих речей.
