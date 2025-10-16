$41.760.01
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
15:13 • 448 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39 • 15885 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 24204 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 35970 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 58671 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
16 жовтня, 06:35 • 21387 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38067 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29939 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та США
15 жовтня, 20:42 • 25188 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
На Харківщині працівниця моргу обкрадала загиблих військових: поліція встановлює обставини

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

На Харківщині затримали працівницю моргу, яка привласнювала золоті прикраси та особисті речі загиблих військових. Поліція встановлює всіх постраждалих та перевіряє інші можливі випадки.

На Харківщині працівниця моргу обкрадала загиблих військових: поліція встановлює обставини

На Харківщині викрили співробітницю моргу, яка привласнювала особисті речі українських військовослужбовців, загиблих на фронті. Правоохоронці вже затримали підозрювану, а поліція встановлює всіх постраждалих від її дій. Про це повідомляють правоохоронці Харківської області, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у квітні 2025 року працівниця моргу в Чугуївському районі під час роботи з тілами загиблих військових знімала з них золоті прикраси та інші особисті речі, використовуючи своє службове становище.

Жінку затримали на місці злочину, після чого їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють повне коло потерпілих і перевіряють можливу причетність затриманої до інших аналогічних випадків.

Поліція закликає родини загиблих військових, чиї тіла проходили через зазначений морг, звертатися до правоохоронних органів для ідентифікації зниклих речей.

На Харківщині викрили працівницю моргу, яка обкрадала загиблих воїнів України – прокуратура26.08.25, 15:11 • 4989 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Війна в Україні
Золото
Національна поліція України
Харківська область