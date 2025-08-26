$41.430.15
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 5506 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 12017 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 9018 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
06:24 • 77133 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 44645 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 48410 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 164246 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 93247 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 79800 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
На Харківщині викрили працівницю моргу, яка обкрадала загиблих воїнів України – прокуратура

Київ • УНН

 • 74 перегляди

На Харківщині викрили працівницю моргу, яка систематично викрадала особисті речі загиблих українських військових. Жінка зрізала обручки, привласнювала телефони та ювелірні прикраси, здаючи їх у ломбарди.

На Харківщині викрили працівницю моргу, яка обкрадала загиблих воїнів України – прокуратура

У Харківській області слідчі встановили, що співробітниця моргу систематично викрадала особисті речі загиблих українських військових. Жінку підозрюють у тому, що вона зрізала обручки з пальців полеглих, привласнювала телефони та ювелірні прикраси, а потім здавала їх у ломбарди.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Розслідування розпочалося після звернення дружини загиблого захисника з Куп’янська. Жінка повідомила, що, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. При цьому вона була впевнена: прикраса залишалася на пальці чоловіка ще до передачі тіла на експертизу.

Під час слідства встановлено, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи". Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів

– повідомили у прокуратурі.

Надалі викрадені речі працівниця моргу здавала у ломбарди, отримуючи за них готівку. Під час обшуку у підозрюваної вилучили значну кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Прокуратура повідомила жінці про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та у незаконному заволодінні предметами, що перебували на тілі померлих (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України).

Її дії не лише грубо порушували закон, а й зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до загиблих

– заявили у Куп’янській окружній прокуратурі.

Слідчі перевіряють, чи причетні до злочинної діяльності інші працівники моргу. Прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організували схему ухилення від мобілізації: у Запоріжжі затримали "сімейний підряд" адвокатів25.08.25, 14:18 • 4138 переглядiв

