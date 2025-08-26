На Харківщині викрили працівницю моргу, яка обкрадала загиблих воїнів України – прокуратура
Київ • УНН
На Харківщині викрили працівницю моргу, яка систематично викрадала особисті речі загиблих українських військових. Жінка зрізала обручки, привласнювала телефони та ювелірні прикраси, здаючи їх у ломбарди.
У Харківській області слідчі встановили, що співробітниця моргу систематично викрадала особисті речі загиблих українських військових. Жінку підозрюють у тому, що вона зрізала обручки з пальців полеглих, привласнювала телефони та ювелірні прикраси, а потім здавала їх у ломбарди.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Розслідування розпочалося після звернення дружини загиблого захисника з Куп’янська. Жінка повідомила, що, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. При цьому вона була впевнена: прикраса залишалася на пальці чоловіка ще до передачі тіла на експертизу.
Під час слідства встановлено, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи". Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів
Надалі викрадені речі працівниця моргу здавала у ломбарди, отримуючи за них готівку. Під час обшуку у підозрюваної вилучили значну кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.
Прокуратура повідомила жінці про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та у незаконному заволодінні предметами, що перебували на тілі померлих (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України).
Її дії не лише грубо порушували закон, а й зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до загиблих
Слідчі перевіряють, чи причетні до злочинної діяльності інші працівники моргу. Прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
