На Харьковщине разоблачили работницу морга, обворовывавшую погибших воинов Украины – прокуратура
Киев • УНН
На Харьковщине разоблачили работницу морга, которая систематически похищала личные вещи погибших украинских военных. Женщина срезала обручальные кольца, присваивала телефоны и ювелирные украшения, сдавая их в ломбарды.
В Харьковской области следователи установили, что сотрудница морга систематически похищала личные вещи погибших украинских военных. Женщину подозревают в том, что она срезала обручальные кольца с пальцев павших, присваивала телефоны и ювелирные украшения, а затем сдавала их в ломбарды. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Расследование началось после обращения жены погибшего защитника из Купянска. Женщина сообщила, что, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его обручального кольца. При этом она была уверена: украшение оставалось на пальце мужчины еще до передачи тела на экспертизу.
В ходе следствия установлено, что к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов
В дальнейшем похищенные вещи работница морга сдавала в ломбарды, получая за них наличные. Во время обыска у подозреваемой изъяли значительное количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов.
Прокуратура сообщила женщине о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения и в незаконном завладении предметами, находившимися на теле умерших (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 УК Украины).
Ее действия не только грубо нарушали закон, но и пренебрегали моральными нормами и традициями уважительного отношения к погибшим
Следователи проверяют, причастны ли к преступной деятельности другие работники морга. Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
