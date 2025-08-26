На Харьковщине разоблачили работницу морга, обворовывавшую погибших воинов Украины – прокуратура

$41.430.15
48.470.56
ukenru
10:16 • 16552 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 4984 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 11566 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 8532 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
06:24 • 76609 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 44397 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 48241 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 163866 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 93156 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 79761 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
56%
749мм
Популярные новости
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 39460 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 40868 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 41476 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 51378 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 37570 просмотра
публикации
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 11570 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 37992 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 76614 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 134236 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 163869 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ханно Певкур
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 16830 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 51787 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 29248 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 134236 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 75406 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Боеприпасы
Хранитель

На Харьковщине разоблачили работницу морга, обворовывавшую погибших воинов Украины – прокуратура

Киев • УНН

 • 20 просмотра

На Харьковщине разоблачили работницу морга, которая систематически похищала личные вещи погибших украинских военных. Женщина срезала обручальные кольца, присваивала телефоны и ювелирные украшения, сдавая их в ломбарды.

На Харьковщине разоблачили работницу морга, обворовывавшую погибших воинов Украины – прокуратура

В Харьковской области следователи установили, что сотрудница морга систематически похищала личные вещи погибших украинских военных. Женщину подозревают в том, что она срезала обручальные кольца с пальцев павших, присваивала телефоны и ювелирные украшения, а затем сдавала их в ломбарды. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Расследование началось после обращения жены погибшего защитника из Купянска. Женщина сообщила, что, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его обручального кольца. При этом она была уверена: украшение оставалось на пальце мужчины еще до передачи тела на экспертизу.

В ходе следствия установлено, что к исчезновению обручального кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов

– сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем похищенные вещи работница морга сдавала в ломбарды, получая за них наличные. Во время обыска у подозреваемой изъяли значительное количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов.

Прокуратура сообщила женщине о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения и в незаконном завладении предметами, находившимися на теле умерших (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Ее действия не только грубо нарушали закон, но и пренебрегали моральными нормами и традициями уважительного отношения к погибшим

– заявили в Купянской окружной прокуратуре.

Следователи проверяют, причастны ли к преступной деятельности другие работники морга. Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Организовали схему уклонения от мобилизации: в Запорожье задержали "семейный подряд" адвокатов25.08.25, 14:18 • 4134 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Украина
Купянск