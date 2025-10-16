В Харьковской области сотрудница морга обворовывала погибших военных: полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
В Харьковской области задержали сотрудницу морга, которая присваивала золотые украшения и личные вещи погибших военных. Полиция устанавливает всех пострадавших и проверяет другие возможные случаи.
В Харьковской области разоблачили сотрудницу морга, которая присваивала личные вещи украинских военнослужащих, погибших на фронте. Правоохранители уже задержали подозреваемую, а полиция устанавливает всех пострадавших от ее действий. Об этом сообщают правоохранители Харьковской области, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, в апреле 2025 года работница морга в Чугуевском районе во время работы с телами погибших военных снимала с них золотые украшения и другие личные вещи, используя свое служебное положение.
Женщину задержали на месте преступления, после чего ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следователи устанавливают полный круг потерпевших и проверяют возможную причастность задержанной к другим аналогичным случаям.
Полиция призывает семьи погибших военных, чьи тела проходили через указанный морг, обращаться в правоохранительные органы для идентификации пропавших вещей.
