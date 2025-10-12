На Івано-Франківщині "замінували" потяг, залізничний рух призупиняли – поліція
Київ • УНН
На Івано-Франківщині призупинили рух потяга "Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя" через повідомлення про замінування. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, потяг продовжив рух.
Правоохоронці Івано-Франківської області отримали повідомлення про можливе замінування пасажирського потяга "Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя". Про це у Facebook повідомили поліцейські, пише УНН.
Деталі
Для безпеки пасажирів рух поїзда тимчасово зупинили на станції Бурштин близько 17:00, а людей евакуювали у безпечне місце.
На місці оперативно працювали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та інші екстрені служби. Фахівці ретельно обстежили як зовнішню частину потяга, так і всі вагони зсередини.
У результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Після завершення обстеження потяг продовжив свій рух за звичним маршрутом.
