В Ивано-Франковской области "заминировали" поезд, железнодорожное движение приостанавливали – полиция
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области приостановили движение поезда "Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье" из-за сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов не обнаружено, поезд продолжил движение.
Правоохранители Ивано-Франковской области получили сообщение о возможном заминировании пассажирского поезда "Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье". Об этом в Facebook сообщили полицейские, пишет УНН.
Детали
Для безопасности пассажиров движение поезда временно остановили на станции Бурштын около 17:00, а людей эвакуировали в безопасное место.
На месте оперативно работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и другие экстренные службы. Специалисты тщательно обследовали как внешнюю часть поезда, так и все вагоны изнутри.
В результате проверки никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. После завершения обследования поезд продолжил свое движение по обычному маршруту.
