В Ивано-Франковской области "заминировали" поезд, железнодорожное движение приостанавливали – полиция

17:52
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
16:23
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
14:28
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 70259 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 95632 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 42703 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 78151 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 15056 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 46932 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 51160 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 52958 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 118808 просмотра
В Ивано-Франковской области "заминировали" поезд, железнодорожное движение приостанавливали – полиция

Киев • УНН

 • 858 просмотра

В Ивано-Франковской области приостановили движение поезда "Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье" из-за сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов не обнаружено, поезд продолжил движение.

В Ивано-Франковской области "заминировали" поезд, железнодорожное движение приостанавливали – полиция

Правоохранители Ивано-Франковской области получили сообщение о возможном заминировании пассажирского поезда "Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье". Об этом в Facebook сообщили полицейские, пишет УНН.

Детали

Для безопасности пассажиров движение поезда временно остановили на станции Бурштын около 17:00, а людей эвакуировали в безопасное место.

На месте оперативно работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и другие экстренные службы. Специалисты тщательно обследовали как внешнюю часть поезда, так и все вагоны изнутри.

В результате проверки никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. После завершения обследования поезд продолжил свое движение по обычному маршруту.

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ06.08.25, 08:34 • 4084 просмотра

Степан Гафтко

