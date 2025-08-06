В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ
Киев • УНН
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ в Оболонском районе Киева. Им оказался 38-летний житель Киевской области, который был в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ в Оболонском районе, он был нетрезв и не смог объяснить свои действия, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ в Киеве. Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что заминировал торгово-развлекательный центр в Оболонском районе и должен в ближайшее время его взорвать
Как отмечается, правоохранители обследовали здание и прилегающую территорию, однако опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.
"Впоследствии оперативники задержали псевдоминера - им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевщины, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог адекватно объяснить свои действия", - говорится в сообщении.
За содеянное мужчине грозит до 6 лет заключения.
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