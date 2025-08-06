У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ
Київ • УНН
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ в Оболонському районі Києва. Ним виявився 38-річний житель Київщини, який був у стані алкогольного сп'яніння.
У Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ в Оболонському районі, він був нетверезим і не зміг пояснити свої дії, повідомили у ГУНП в столиці у середу, пише УНН.
Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ у Києві. Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що замінував торгово-розважальний центр в Оболонському районі й має найближчим часом його підірвати
Як зазначається, правоохоронці обстежили будівлю й прилеглу територію, однак небезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.
"Згодом оперативники затримали псевдомінера - ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння й не зміг адекватно пояснити свої дії", - ідеться у повідомленні.
За скоєне чоловіку загрожує до 6 років ув’язнення.
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