На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень - Генштаб

$42.270.00
49.520.00
ukenru
06:29 • 2924 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 14320 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 24126 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 22385 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 32456 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 37170 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51068 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76265 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51771 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 48298 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою14 грудня, 21:55 • 9996 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 13617 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 10857 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 9056 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 10722 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 57061 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 71298 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 59901 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 69419 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 93878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Австралія
Берлін
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 12465 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 30127 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 32078 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 36769 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 71328 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Долар США

На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 28 перегляди

За минулу добу на лінії фронту відбулося 158 бойових зіткнень. Противник завдав 66 авіаційних ударів та здійснив 4286 обстрілів, втративши 980 військових та значну кількість техніки.

На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж минулої доби на лінії фронту було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе.

Також агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Баранівка Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на фронті виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 152 обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили сім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз: у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитись до наших позицій у районі Антонівського мосту.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 980 осіб. Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійських системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 653 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 207 одиниць автомобільної техніки.

москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15.12.25, 06:27 • 2978 переглядiв

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна