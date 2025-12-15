На фронте зафиксировано 158 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта было зафиксировано 158 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4286 обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6447 дронов-камикадзе.

Также агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Барановка Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Придорожное, Новобойковское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на фронте выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 152 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодези, Новоселовка, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили семь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал один раз: в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку приблизиться к нашим позициям в районе Антоновского моста.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 980 человек. Также враг потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну единицу специальной и 207 единиц автомобильной техники.

