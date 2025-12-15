На фронте зафиксировано 158 боевых столкновений - Генштаб

$42.270.00
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 14293 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 24099 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 22357 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 32431 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 37159 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 51063 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76259 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51769 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 48294 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой14 декабря, 21:55 • 9716 просмотра
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из УкраиныPhoto14 декабря, 22:08 • 13456 просмотра
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 10717 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20 • 8746 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 10565 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 57041 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 71272 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 59881 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 69399 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 93862 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 12445 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 30110 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 32065 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 36756 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 71312 просмотра
На фронте зафиксировано 158 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 24 просмотра

За минувшие сутки на линии фронта произошло 158 боевых столкновений. Противник нанес 66 авиационных ударов и совершил 4286 обстрелов, потеряв 980 военных и значительное количество техники.

На фронте зафиксировано 158 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта было зафиксировано 158 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4286 обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6447 дронов-камикадзе.

Также агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Барановка Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Придорожное, Новобойковское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на фронте выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 152 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодези, Новоселовка, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили семь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал один раз: в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку приблизиться к нашим позициям в районе Антоновского моста.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 980 человек. Также враг потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 653 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну единицу специальной и 207 единиц автомобильной техники.

