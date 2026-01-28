$42.960.17
51.230.17
ukenru
03:48 • 10707 перегляди
На фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень: окупанти завдали 92 авіаудари - Генштаб

Київ • УНН

 • 790 перегляди

27 січня на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 92 авіаційні удари та скинули 275 керованих авіаційних бомб.

На фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень: окупанти завдали 92 авіаудари - Генштаб

Впродовж минулої доби, 27 січня, на фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень. Окупанти завдали по території України 92 авіаційних ударів та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни залучили для ураження 7915 дронів-камікадзе та здійснили 3903 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 61 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області; Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог здійснив 77 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Федорівка та у бік Платонівки, противник тричі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував українські позиції у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник 22 рази намагався йти вперед на позиції Сил оборони у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку у районі Плавнів.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 690 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1012 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень оцінив сумарні російські втрати у 1,2 млн осіб, з яких 325 тис. загиблих. Водночас, за даними центру, Україна втратила до 600 тис. військових, з яких 100-140 тис. загиблих.

Євген Устименко

