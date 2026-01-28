На фронте зафиксировано 105 боевых столкновений: оккупанты нанесли 92 авиаудара - Генштаб

$42.960.17
51.230.17
ukenru
03:48 • 11374 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 31087 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 47309 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 37423 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 54312 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 30050 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54853 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25358 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18906 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 44321 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.9м/с
94%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 12877 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 15197 просмотра
В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53 • 6756 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 14860 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 12014 просмотра
публикации
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 2918 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 54312 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 38507 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54853 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 52833 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Кипер
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Виталий Кличко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 19504 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 19141 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 26826 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 30396 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 37055 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
Старлинк

На фронте зафиксировано 105 боевых столкновений: оккупанты нанесли 92 авиаудара - Генштаб

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

27 января на фронте произошло 105 боевых столкновений. Оккупанты совершили 92 авиационных удара и сбросили 275 управляемых авиационных бомб.

На фронте зафиксировано 105 боевых столкновений: оккупанты нанесли 92 авиаудара - Генштаб

За прошедшие сутки, 27 января, на фронте зафиксировано 105 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по территории Украины 92 авиационных удара и сбросили 275 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне задействовали для поражения 7915 дронов-камикадзе и совершили 3903 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Орлы Днепропетровской области; Зирница, Зализничное, Верхняя Терса, Ниженка, Розовка, Воздвижевка, Чаривное, Одаровка, Таврийское, Желтая Круча Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и четыре пункта управления противника.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки враг совершил 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Торское и в сторону Новосергиевки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Федоровка и в сторону Платоновки, противник трижды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришино.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Злагода и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 22 раза пытался идти вперед на позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку в районе Плавней.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 690 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 1012 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 77 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним

Американский Центр стратегических и международных исследований оценил суммарные российские потери в 1,2 млн человек, из которых 325 тыс. погибших. В то же время, по данным центра, Украина потеряла до 600 тыс. военных, из которых 100-140 тыс. погибших.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина