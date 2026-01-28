На фронте зафиксировано 105 боевых столкновений: оккупанты нанесли 92 авиаудара - Генштаб

За прошедшие сутки, 27 января, на фронте зафиксировано 105 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по территории Украины 92 авиационных удара и сбросили 275 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне задействовали для поражения 7915 дронов-камикадзе и совершили 3903 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Орлы Днепропетровской области; Зирница, Зализничное, Верхняя Терса, Ниженка, Розовка, Воздвижевка, Чаривное, Одаровка, Таврийское, Желтая Круча Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и четыре пункта управления противника.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки враг совершил 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Торское и в сторону Новосергиевки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Федоровка и в сторону Платоновки, противник трижды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришино.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Злагода и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 22 раза пытался идти вперед на позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку в районе Плавней.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 690 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 1012 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 77 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним

Американский Центр стратегических и международных исследований оценил суммарные российские потери в 1,2 млн человек, из которых 325 тыс. погибших. В то же время, по данным центра, Украина потеряла до 600 тыс. военных, из которых 100-140 тыс. погибших.