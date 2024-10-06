На фронті вже понад півсотні ворожих атак, окупанти активізувались на Лиманському напрямку - Генштаб

Війська рф продовжують штурмувати позиції українських захисників на декількох напрямках. Найбільше ворожи атак ЗСУ відбили на Лиманському напрямку та на Покровському напрямку. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що від обстрілів з території російської федерації й далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Разом з тим окупанти штурмують позиції українських захисників.

На Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення.

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На Куп’янському напрямку Кучерівка та Новоосинове були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару керованими бомбами у райони Зеленого Гаю та Першотравневого.

На Лиманському напрямку чотирнадцять разів окупанти намагались потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Григорівки та Діброви. Одинадцять боїв завершено, три – тривають по теперішній час.

На Краматорському напрямку неподалік Білої Гори Сили оборони відбили три атаки ворога.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили вісім атак біля Торецька та Щербинівки, біля якої наступальні дії противника тривають до тепер.

На Покровському напрямку відбулось десять наступальних дій противника - росіяни штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Крутий Яр та Селидове.

На Курахівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували поблизу Новоселідового, Гірника, Цукуриного, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки. Досі точаться два боєзіткнення.

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На Времівському напрямку, противник провів три штурми оборонних рубежів наших захисників поблизу Богоявленки та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

Нагадаємо

З початку року Міноборони України допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння, з них 600 - вітчизняного виробництва. Це значно перевищує показники 2023 року, коли було кодифіковано 405 зразків.