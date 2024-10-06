Протягом тижня росіяни застосували близько 20 ракет, понад 800 КАБів і майже 400 ударних БпЛА різних типів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив про масштабні атаки РФ за минулий тиждень. Зеленський наголосив на необхідності єдності партнерів та далекобійності для протидії повітряному терору.
Протягом тижня окупанти застосували близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях. Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів
Він зазначив, що щоденний повітряний терор можна зупинити, але для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. "Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Київська міська військова адміністрація повідомила про успішне знищення всіх російських безпілотників, виявлених над Києвом. Повітряна тривога тривала понад 5 годин, але попередньо обійшлося без руйнувань та постраждалих.