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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение недели россияне применили около 20 ракет, более 800 КАБов и почти 400 ударных БпЛА различных типов - Зеленский

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 11:48  •  6081 просмотра

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Президент Украины сообщил о масштабных атаках РФ за прошедшую неделю. Зеленский отметил необходимость единства партнеров и дальнобойности для противодействия воздушному террору.

В течение недели оккупанты применили около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА различных типов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили более 50 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. В течение недели враг применил около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА различных типов

- сообщил Зеленский. 

Он отметил, что ежедневный воздушный террор можно остановить, но для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. «Это поможет ежедневно беречь жизни украинцев. На следующей неделе в рамках «Рамштайн» продолжим работать над этим с партнерами», - добавил Зеленский.

Напомним,

Киевская городская военная администрация сообщила об успешном уничтожении всех российских беспилотников, обнаруженных над Киевом. Воздушная тревога длилась более 5 часов, но предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.

Павел Башинский

Павел Башинский

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