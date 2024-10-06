В течение недели россияне применили около 20 ракет, более 800 КАБов и почти 400 ударных БпЛА различных типов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о масштабных атаках РФ за прошедшую неделю. Зеленский отметил необходимость единства партнеров и дальнобойности для противодействия воздушному террору.
В течение недели оккупанты применили около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА различных типов.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Прошлой ночью силы ПВО уничтожили более 50 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. В течение недели враг применил около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА различных типов
Он отметил, что ежедневный воздушный террор можно остановить, но для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. «Это поможет ежедневно беречь жизни украинцев. На следующей неделе в рамках «Рамштайн» продолжим работать над этим с партнерами», - добавил Зеленский.
Напомним,
Киевская городская военная администрация сообщила об успешном уничтожении всех российских беспилотников, обнаруженных над Киевом. Воздушная тревога длилась более 5 часов, но предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.